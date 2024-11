Convocado pela Bolívia, Miguelito só terá mais uma chance de defender o Santos na Série B

O meia Miguelito não recebeu nenhuma oportunidade no Santos depois de brilhar pela seleção boliviana na data Fifa de outubro. Ele sequer foi relacionado nas últimas três partidas da equipe e agora só terá chance de entrar em campo ainda neste ano uma única vez.

Após a boa atuação e o golaço de Miguel no triunfo da Bolívia contra a Colômbia, pelas Eliminatórias, o técnico Fábio Carille chegou a prometer mais minutos ao jogador assim que ele retornasse ao clube. Isso, porém, não aconteceu.

O jovem teve percalços ao voltar ao Santos. Ele contraiu uma infecção gastrointestinal e perdeu muitos quilos em um curto espaço de tempo. Isso foi o suficiente para ele não ser relacionado contra Ceará, Ituano e Vila Nova. Ele chegou a entrar em campo pela equipe de aspirantes, na última segunda-feira.

Mesmo ausente destes três jogos, Miguelito voltou a ser convocado pela Bolívia para a próxima data Fifa. Seu país irá enfrentar Equador e Paraguai nas próximas rodadas das Eliminatórias.

Portanto, o meia irá desfalcar o Peixe nos próximos dois compromissos do time, contra Coritiba, no dia 11, e CRB, no dia 17 de novembro. Sendo assim, ele só poderá ser utilizado por Carille na última rodada da Série B, diante do Sport de Recife.

Um dos destaques das categorias de base do Santos, Miguel Terceros vive uma temporada de altos e baixos. Após um bom rendimento na Copinha, ele alternou entre time principal e sub-20, mas ganhou holofotes com as suas atuações pela seleção boliviana.

Por lá, ele já tem três gols marcados nestas Eliminatórias, sendo diretamente responsável por vitórias que colocaram o país na zona de repescagem para a Copa do Mundo de 2026. Xodó da torcida, ele tem somente 54 minutos no time ao longo da Série B do Brasileirão.

Miguel chegou ao Santos em 2018, por meio do Projeto Bolívia, mas ainda não vingou nos profissionais. No total, ele disputou 13 compromissos pela equipe alvinegra.