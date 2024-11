Destaque no Derby, Rodrigo Garro chega a "duplo-duplo" de gols e assistências na temporada

Com um gol e uma assistência de Rodrigo Garro, o Corinthians venceu o Palmeiras por 2 a 0 nesta segunda-feira, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Com as participações no Derby, o meia argentino chegou ao duplo-duplo na temporada, com dez gols e 11 assistências em 2024.

De acordo com o Sofascore, Garro é apenas o quinto jogador da Série A em 2024 a chegar ao duplo-duplo. Neste ano, o meia argentino fez até aqui 56 jogos, marcando sete gols de fora da área, o líder do Brasileirão neste quesito.

Além disso, Rodrigo Garro é o jogador com mais passes decisivos entre os jogadores do Campeonato Brasileiro, com 137 ações. Por fim, o argentino de 26 anos é o atleta com mais faltas sofridas, com 156.

A vitória no Derby desta segunda-feira afastou o Corinthians da zona de rebaixamento. O Timão subiu para a 13ª colocação após 32 jogos, tendo conquistado 38 pontos, quatro de vantagem em relação ao Z-4 do Campeonato Brasileiro.

O próximo jogo do Corinthians no Brasileirão é no próximo sábado, contra o Vitória, no Barradão, às 16h30 (de Brasília).