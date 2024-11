Cruzeiro consegue liberação, e João Marcelo é absolvido pelo STJD após denúncia por ato desleal

O zagueiro João Marcelo, do Cruzeiro, foi absolvido pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol) nesta terça-feira após ser denunciado por ato desleal ou hostil. A decisão é de primeira instância e cabe recurso ao pleno.

João Marcelo foi julgado por ter cometido um ato desleal ou hostil na partida contra o Cuiabá, que aconteceu no dia 22 de setembro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O defensor foi expulso após derrubar Clayson aos 36 minutos do segundo tempo.

De acordo com relatório do árbitro Flavio Rodrigues de Souza, o zagueiro recebeu cartão vermelho direto "após dar um entrada contra um adversário fora da área penal, impedindo uma chance clara de gol". Ele foi denunciado com base no artigo 250 do CBJD.

A votação do julgamento terminou empatada e, com isso, o resultado mais benéfico é prevalecido, o que garantiu a absolvição de João Marcelo.

O defensor do Cruzeiro corria o risco de perder o duelo contra o Flamengo desta quara-feira, pela 32ª rodada do Brasileirão. As equipes se enfrentam no Mineirão, em Belo Horizonte, às 21h (de Brasília).

Liberado, o João Marcelo reforça a equipe de Fernando Diniz para o confronto. O Cruzeiro é o oitavo colocado na tabela, com 44 pontos, enquanto o Flamengo aparece na quarta posição, com 55.