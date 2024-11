Ainda sem Fernando, Internacional divulga relacionados para jogo com o Criciúma

O Internacional divulgou na tarde desta terça-feira os jogadores relacionados para a partida contra o Criciúma, válida pelo Campeonato Brasileiro, no Estádio Beira-Rio. A bola rola mais tarde, às 21h30 (de Brasília).

A grande ausência da lista é o volante Fernando, que segue se recuperando após sofrer uma lesão muscular na panturrilha direita. Ele desfalcou o time Colorado nas últimas duas partidas, contra Atlético-MG e Flamengo.

Outros desfalques certos da equipe são Ivan e Gabriel Mercado. Enquanto o goleiro se recupera de uma cirurgia no joelho direito feita no começo da temporada, o zagueiro rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo há pouco mais de um mês.

O Internacional vive grande momento na temporada sob o comando de Roger Machado. O clube gaúcho não sabe o que é perder há 12 partidas e ocupa a quinta colocação do Campeonato Brasileiro, com 53 pontos conquistados.

? Nossos relacionados para o duelo desta noite no Gigante. ? pic.twitter.com/SjxD1Nahyi ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) November 5, 2024

Veja todos os relacionados do Internacional

Goleiros: Anthoni e Rochet

Defensores: Agustín Rogel, Bernabei, Braian Aguirre, Clayton, Renê e Vitão

Meio-campistas: Alan Patrick, Bruno Gomes, Bruno Henrique, Bruno Tabata, Gustavo Prado, Luis Otávio, Rômulo e Thiago Maia

Atacantes: Enner Valencia, Gabriel Carvalho, Lucas Alario, Rafael Borré, Ricardo Mathias, Wanderson e Wesley.