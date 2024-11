Welington sente dores na coxa esquerda e desfalca o São Paulo contra o Bahia

O técnico do São Paulo Luis Zubeldía ganhou uma dor de cabeça para a partida contra o Bahia, marcada para esta terça-feira. O lateral esquerdo titular Welington apresentou dores na região posterior da coxa esquerda e não foi relacionado para o confronto, válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Welington possui uma edema na região e permaneceu em São Paulo para tratar a lesão. O restante do elenco embarcou nesta segunda-feira para Salvador, onde encara o Bahia. A bola rola na Arena Fonte Nova a partir das 21h30 (de Brasília).

O lateral do São Paulo já havia desfalcado a equipe no último jogo, contra o Criciúma. O defensor estava suspenso com três cartões amarelos e não foi para a partida, que terminou empatada em 1 a 1.

O São Paulo não divulgou o prazo de recuperação do atleta. No entanto, Welington busca se recuperar há tempo do confronto contra o Athletico-PR, marcado para o próximo sábado.

O jovem de 23 anos vive seus últimos dias como jogador do São Paulo. Isso porque o lateral irá defender o Southampton, da Inglaterra, a partir de janeiro de 2025.

O norte-irlandês Jamal Lewis deve seguir como titular no lado esquerdo de defesa do Tricolor. O São Paulo ocupa a sexta posição, com 51 pontos, cinco a menos que o próprio Bahia, sétimo colocado.