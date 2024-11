Jogo entre Bahia e São Paulo terá ação do governo federal contra brigas de torcida

O confronto entre Bahia e São Paulo nesta terça-feira, pelo Brasileirão, terá uma ação especial feita pelo Governo Federal, protestando contra as brigas de torcida. No setor sudoeste da Casa da Apostas Arena Fonte Nova, 384 cadeiras estarão vazias, cobertas com camisas de diferentes times do Brasil.

A campanha "cadeiras vazias" traz um outro significado às consequências que as brigas de torcida trazem para a sociedade. Em muitas vezes, os danos da violência são irreparáveis, causando vítimas fatais e feridos que ficam em estado grave. Além disso, torcedores deixam de ir aos estádios por medo, ou ainda, times precisam jogar de portões fechados como punição.

A ação que será promovida nesta terça faz parte do lançamento da campanha "Cadeiras Vazias" e do "Movimento de Ocupação pela Paz no Futebol", iniciativas desenvolvidas pelo Governo Federal, através do Ministério do Esporte. Além disso, o programa tem uma parceria com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a Associação Nacional das Torcidas Organizadas (Anatorg) e as principais equipes do futebol brasileiro, que têm como objetivo promover a paz nos estádios.

A quantidade de cadeiras vazias na Casa de Apostas Arena Fonte Nova faz alusão ao número de vítimas fatais em brigas de torcida entre 1988 e 2023, de acordo com um levantamento feito pelo jornalista Rodrigo Vessoni.

A ação acontece logo depois do confronto entre cruzeirenses e palmeirenses no último dia 28 de outubro, que resultou na morte de um membro da Máfia Azul, torcida organizada do Cruzeiro.

"O estádio é um espaço de socialização, acolhimento e boas memórias. O futebol precisa voltar a proporcionar essa experiência de maneira completa para as famílias. Mas, para isso, precisamos acabar com qualquer tipo de violência que se relacione com o esporte mais popular do planeta. O Bahia luta por isso já há algum tempo e vamos continuar assim", disse Raul Aguirre, CEO do Bahia.

"O São Paulo Futebol Clube acredita que o futebol deve ser um ambiente seguro para que, cada vez mais, crianças e famílias estejam presentes nos estádios e possam torcer pelo seu time em paz. Ações como essa são importantíssimas para o futuro do nosso futebol e sociedade. É preciso saber torcer, respeitar o adversário e rival. Vamos juntos fazer do futebol um momento de alegria e de paz", falou Julio Casares, presidente do São Paulo.

Bahia e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, às 21h30 (de Brasília), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.