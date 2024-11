Corinthians vence em dérbi com cabeça de porco, respira e segura Palmeiras

O Corinthians fez da Neo Química Arena um hospício, superou o Palmeiras por 2 a 0 e, além de quebrar um jejum de três anos sem vencer o maior rival, se distanciou ainda mais da luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Garro e Yuri Alberto, após uma cabeça de porco ser arremessada no gramado e dar sorte aos mandantes, marcaram os gols de um quente dérbi em Itaquera.

Com o resultado, a equipe de Ramón Díaz chegou aos 38 pontos e assumiu, provisoriamente, a 13ª colocação da tabela do torneio nacional.

O time de Abel Ferreira, por outro lado, estacionou nos 61 pontos e pode ver o Botafogo, que tem 64, disparar na liderança — os cariocas têm clássico contra o Vasco nesta terça (5)

Os paulistas voltam a campo ainda nesta semana. O Corinthians encara, no sábado (9), o Vitória em Salvador, enquanto o Palmeiras, um dia antes, recebe o Grêmio.

Como foi o jogo

O 1° tempo começou com o Palmeiras melhor, mas acabou com cabeça de animal em campo e gol corintiano. Flaco López e Felipe Anderson até tiveram boas chances nos minutos iniciais, mas pararam em Hugo Souza. Aos poucos, os mandantes neutralizaram o ímpeto rival e, já na casa dos 40 minutos, abriram o placar com um chutaço de Garro. A cena curiosa ficou pela aparição de uma cabeça de um porco no gramado, arremessada por torcedores no gramado durante um escanteio.

Na etapa final, Yuri Alberto contou com falha de Weverton e completou um contra-ataque letal para garantir a vitória alvinegra em uma lotada Neo Química Arena. O alviverde mostrou pouco poder de reação e, no máximo, carimbou a trave antes do apito final de Wilton Pereira Sampaio.

Gols e destaques

Susto aos dez segundos e pressão verde. O Palmeiras iniciou o clássico acuando os donos da casa e acertou o gol rival no primeiro lance do jogo, quando o alvinegro trocava passes no campo de defesa: Alex Santana foi desarmado por Felipe Anderson, que tocou para Flaco López bater de bico e obrigar Hugo Souza a trabalhar.

Jogo começou com o Palmeiras mais proativo diante de um recuado Corinthians Imagem: VINICIUS NUNES/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO

Félix bobeia, e Hugo Souza salva. O Corinthians foi salvo pelo seu goleiro aos 11 minutos: Félix Torres entregou a bola para Richard Ríos, que acionou o veloz Estêvão. O ponta cruzou, e Felipe Anderson cabeceou firme para a meta adversária — Hugo Souza apareceu com a perna esquerda e evitou o pior para os donos da casa.

Yuri responde, e Weverton salva. Bombardeado, o alvinegro reagiu em contra-ataque puxado por Matheuzinho. O lateral recebeu de Garro ainda no campo de defesa, disparou e ultrapassou Caio Paulista antes de servir Yuri Alberto. O camisa 9 ajeitou para a perna esquerda e fuzilou Weverton, que mostrou reflexo e espalmou. O centroavante voltou a arriscar de fora da área pouco depois, mas errou o alvo.

Porco em campo. O 1° tempo ainda ficou marcado por um momento, no mínimo, curioso. Já na casa dos 28 minutos, durante um escanteio para o Palmeiras, uma cabeça de porco foi arremessada no campo por torcedores corintianos. A peça parou já na linha de fundo, e Yuri Alberto deu um chute para afastá-la do gramado. O duelo seguiu normalmente.

Caio Paulista afasta errado, e Garro não perdoa. Equilibrando as ações, o Corinthians abriu o placar pouco antes do intervalo e fez explodir a Neo Química Arena. Caio Paulista tentou afastar de calcanhar um cruzamento de Yuri Alberto e viu a bola sobrar para Matheuzinho, que clareou a jogada e ajeitou para Garro. O argentino, de primeira, acertou uma linda finalização e cravou o 1 a 0.

Garro é abraçado por companheiros após marcar em Corinthians x Palmeiras, duelo do Campeonato Brasileiro Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

Weverton, desorientado, cede o 2 a 0. O Corinthians aumentou a vantagem mostrando ser letal — e contando com uma forcinha de Weverton. Em contra-ataque gerado a partir de um valente Martínez, Garro arrancou e tocou forte na tentativa de encontrar Yuri Alberto. O goleiro palmeirense, no entanto, bobeou feio ao perder o tempo de bola e não conseguiu afastar. Resultado? Gol do centroavante e nova festa em Itaquera: 2 a 0.

Yuri Alberto cravou a vitória ao completar contra-ataque puxado por Garro Imagem: FERNANDO ROBERTO/UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO

Dudu entra e tenta, mas se lamenta. O gol fez Abel modificar o lado esquerdo de seu elenco: Dudu e Vanderlan foram acionados nos lugares de Felipe Anderson e Caio Paulista, respectivamente. O camisa 7 entrou buscando jogo e até finalizou depois de balançar sobre a zaga, mas não calibrou a pontaria.

Gabriel Menino explode a trave. O Palmeiras voltou a assustar aos 26 minutos, quando Dudu sofreu falta de Martínez a um passo da ponta da área. Gabriel Menino, que havia acabado de substituir Aníbal Moreno, ficou no quase ao carimbar o travessão de Hugo Souza.

Hugo Souza se agiganta. O goleiro corintiano voltou a aparecer aos 36 minutos com uma linda defesa. Após cruzamento da esquerda, Rony se antecipou aos adversários e cabeceou antes de o camisa 1 protagonizar um milagre e evitar o pior para o alvinegro até o apito final.

Hugo Souza foi um dos destaques corintianos no dérbi em Itaquera Imagem: Alexandre Schneider/Getty Images

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 2x0 PALMEIRAS

Data e horário: 4 de novembro de 2024, às 20h (de Brasília)

Competição: 32ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Fabricio Vilarinho da Silva

VAR: Wagner Reway

Público: 46.085

Cartões amarelos: Hugo, Matheuzinho (COR); Aníbal Moreno, Gabriel Menino, Marcos Rocha (PAL)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Garro (COR), aos 40 min do 1° tempo; Yuri Alberto (COR), aos 10 min do 2° tempo

CORINTHIANS: Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho (Raniele) e Gustavo Henrique; Matheuzinho, Martínez, Alex Santana (Carrillo), Garro e Hugo (Bidu); Memphis Depay (Bidon) e Yuri Alberto (Romero). Técnico: Ramón Díaz

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Reis e Caio Paulista (Vanderlan); Aníbal Moreno (Gabriel Menino), Richard Ríos e Raphael Veiga; Felipe Anderson (Dudu), Estêvão (Maurício) e Flaco López (Rony). Técnico: Abel Ferreira