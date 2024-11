São Paulo vence Bragantino e avança à final do Paulista sub-20

Neste domingo, o São Paulo se classificou para a final do Campeonato Paulista sub-20. A equipe venceu o Bragantino por 1 a 0, em Cotia, pelo jogo de volta da semifinal da competição. O gol decisivo foi marcado por Lucas Ferreira.

Com o resultado, o Tricolor Paulista garantiu sua vaga na decisão do Estadual, já que o duelo de ida, com mando do Bragantino, terminou empatado em 4 a 4.

Na final, o São Paulo irá enfrentar o Novorizontino, que passou pelo Palmeiras no outro duelo da semifinal. As datas e horários das finais ainda serão divulgados pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

O São Paulo fez o gol da classificação aos 25 minutos do segundo tempo. Lucas Ferreira recebeu pela direita, avançou até a área, cortou o marcador e chutou cruzado rasteiro para marcar um belo gol.

Ambas as equipes ainda tiveram chances de marcar antes do fim do jogo, porém não tiveram sucesso. Assim, o Tricolor Paulista ficou com a vitória e com a vaga na final da competição.