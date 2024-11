Memphis se diz animado por primeiro Derby pelo Corinthians e projeta 'clima quente'

O holandês Memphis Depay está prestes a disputar seu primeiro Derby pelo Corinthians. Na véspera do clássico com o Palmeiras, o atacante revelou suas expectativas para o jogo e falou sobre a preparação curta do time alvinegro.

"A preparação foi curta, mas fizemos o máximo para nos recuperarmos. Segunda será o meu primeiro Derby, todos no clube sabem a importância dessa partida. Estou animado para viver essa experiência. É uma batalha crucial e nós temos que conquistar os três pontos", disse o jogador à Corinthians TV.

O Timão vem de uma dura eliminação para o Racing, na semifinal da Sul-Americana. Mas, no Brasileirão, ganhou do Cuiabá na última rodada, fora de casa. E com gol de Memphis Depay.

O resultado tirou o clube do Parque São Jorge da zona de rebaixamento da Série A. O camisa 94 falou da importância de emplacar o terceiro triunfo consecutivo no torneio para se afastar cada vez mais do Z4.

"Estou animado. Esses são os jogos que você, como jogador, quer jogar. Estas são as batalhas que você quer vencer. Estou animado para ver como será amanhã, porque sei que o jogo terá um clima quente por 90 minutos. E nós, como time, precisamos nos beneficiar disso. Sentir esse espírito e buscar os três pontos. Essa é a única opção quando se joga um Derby, especialmente em casa. Estou animado por isso", afirmou.

Memphis Depay soma oito jogos com a camisa do Corinthians. Ele fez dois gols e deu quatro assistências que fizeram o Timão subir para a 15ª posição da tabela de classificação, com 35 pontos.

O Derby está marcado para 20h (de Brasília) desta segunda-feira, na Neo Química Arena. O embate é válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.