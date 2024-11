Flamengo terá Michael, e Atlético-MG escala Arana no ataque; veja times para final da Copa do Brasil

Flamengo e Atlético-MG está definidos para o jogo de ida da grande final da Copa do Brasil de 2024. A decisão será a partir das 16h (de Brasília) deste domingo, no Maracanã.

O técnico do Rubro-Negro, Filipe Luís, promoveu mudanças na equipe titular. Michael, Gabigol e Plata formarão um trio de ataque, enquanto Evertton Araújo ocupa a vaga de Erick Pulgar, suspenso. Alex Sandro também retorna à ala, depois de um desconforto na coxa esquerda.

Portanto, a equipe carioca vai a campo com: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Gerson e Arrascaeta; Michael, Plata e Gabigol.

NOSSO TIME É A GENTE EM CAMPO! O MENGÃO ESTÁ ESCALADO PARA ENFRENTAR O ATLÉTICO-MG, PELA FINAL DA @CopaDoBrasilCBF! #VamosFlamengo #FLAxCAM pic.twitter.com/7TGT5EKaVx ? Flamengo (@Flamengo) November 3, 2024

O Flamengo tem outros desfalques importantes para a final. O clube não conta com Bruno Henrique, suspenso, além dos lesionados Pedro, Everton Cebolinha, Viña, De la Cruz, Luiz Araújo e Carlinhos.

Do outro lado, o Atlético-MG também tem novidades. Sem contar com Deyverson e Fausto Vera, que já jogaram pelo Cuiabá e Corinthians na Copa do Brasil, o técnico Gabriel Milito colocou Guilherme Arana no ataque e Rubens na ala esquerda. Já no lugar do argentino, Otávio será titular.

A escalação do Galo tem: Everson; Lyanco, Battaglia e Junior Alonso; Gustavo Scarpa, Alan Franco, Otávio e Rubens; Guilherme Arana, Paulinho e Hulk.

? GALO ESCALADO! Confira a nossa escalação para enfrentar o Flamengo, no Maracanã, pela ida da final da Copa Betano do Brasil! #VamoGalo #FLAxCAM ??? pic.twitter.com/KCxct3FBbc ? Atlético (@Atletico) November 3, 2024

Além das alterações no time, os mineiros também contam com a volta de Zaracho, recuperado de lesão. Ele, contudo, inicia a partida no banco de reservas.

Atual vice-campeão, o Flamengo busca o seu quinto título da Copa do Brasil. O Rubro-Negro já conquistou a taça em 1990, 2006, 2013 e 2022. Já o Atlético-MG, que também disputa a final da Libertadores neste ano, tenta ganhar pela terceira vez. O Galo já venceu o torneio nacional em 2014 e 2021.