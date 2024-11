Com chuva e cinco paralisações, Norris leva pole no GP de São Paulo; Verstappen largará em 17º

Depois de ser adiado pela tempestade, o treino classificatório do GP de São Paulo enfim foi realizado em Interlagos neste domingo. Ainda com chuva forte, a qualificatória foi marcada por paralisações. A bandeira vermelha precisou ser acionada cinco vezes. Lando Norris conquistou a pole.

O britânico da McLaren, que venceu a sprint no sábado, fez a volta mais rápida, com 1m23s405. George Russell, da Mercedes, ficou logo atrás, com 1m23s578. Yuki Tsunoda, da RB, ficou em terceiro, com 1m24s111.

Max Verstappen, por sua vez, vai largar na 17ª colocação. O piloto da Red Bull encerrou o treino na 12ª posição, eliminado no Q2, mas, como está punido pela FIA, caiu cinco posições.

Já Lewis Hamilton segue sofrendo em Interlagos. O piloto da Mercedes ficou em 15º.

Como foi o treino?

Logo no Q1, Franco Colapinto, da Williams, perdeu o controle do carro na curva do sol e acabou colidindo na placa de publicidade. Com isso, foi dada bandeira vermelha.

Nesta etapa, foram eliminados Lewis Hamilton (16º), Oliver Bearman (17º), Franco Colapinto (18º), Nico Hulkenberg (19º) e Zhou Guanyu (20º).

Já no Q2, a bandeira vermelha foi acionada mais duas vezes. A primeira foi com Carlos Sainz, da Ferrari, que rodou no curva do S. Instantes depois, foi a vez de Lance Stroll, da Aston Martin, sair da pista. Como faltava menos de um minuto para o fim, o Q2 foi finalizado.

Assim, Valtteri Bottas (11º), Max Verstappen (12º), Sergio Perez (13º), Carlos Sainz (14º) e Pierre Gasly (15º) foram eliminados.

Para manter o padrão, a bandeira vermelha voltou a ser usada no Q3, agora por conta de uma batida de Fernando Alonso, da Aston Martin. Na sequência, Alexander Albon, da Williams, bateu forte e interrompeu o treino novamente.

Público tímido



Nas arquibancadas, ainda foi possível ver muitos assentos vazios durante o treino, que começou às 7h30 (de Brasília). As filas para entrar no autódromo estavam bem grandes, assim como aconteceu nos últimos dois dias. Diversas pessoas reclamaram da falta de organização.

A corrida está marcada para logo mais, às 12h30 (de Brasília). A FIA antecipou o horário da largada para não correr risco de um novo temporal atrapalhar o evento.