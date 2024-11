Chuva e caos na F1: 'Vendi meu ingresso e fui embora antes da corrida'

Do UOL, em São Paulo

Os fãs de Fórmula 1 precisaram madrugar neste domingo (3) para acompanhar o GP de São Paulo. Porém, o caos que se formou em vários portões do Autódromo de Interlagos, ocasionado por filas quilométricas e pela chuva, desanimou os torcedores. Grande parte do público não conseguiu entrar antes do início da classificação, às 7h30.

'Fui embora antes da corrida'

A organização não foi pontual na abertura dos portões, que estavam previstos para abrir às 6h30, uma hora antes do início do classificatório. Segundo relatos ouvidos pelo UOL na entrada dos setores A, G e H, houve atraso de pelo menos 15 minutos na liberação das catracas.

Imagens mostram que, até início da classificação, boa parte das arquibancadas estava praticamente vazia. Os setores mais acessíveis só começaram a encher por volta das 8h.

Setor G praticamente vazio minutos após o início do classificatório par ao GP de São Paulo Imagem: Livia Camillo/UOL

O jornalista Thiago Lopes, 24, fã de Lewis Hamilton, desistiu de acompanhar o dia mais importante do GP. Após ficar mais de 1h na fila e não ver o fim dela, o jovem desistiu e foi embora antes da corrida. Ele desembolsou R$ 645 por sua meia-entrada no setor A.

Estava um caos total em todos os setores que vi. O 'A' que era o meu, simplesmente não dava pra ter ideia de onde acabava a fila, um monte de voltas. Começou a ter muita confusão com galera furando fila.

Thiago Lopes, 24, ao UOL Esporte

Experiência 'decepcionante'

No fim, a experiência para Thiago foi negativa, principalmente por não conseguir presenciar a homenagem de Lewis Hamilton para Senna. O momento, que levou o público ao choro em Interlagos, era o mais aguardado por ele do evento.

Não dava para projetar que horas seria possível entrar, mas deu pra perceber que o qualy já seria impossível, assim como o desfile do Hamilton, depois das 10h. Então, surgiu a ideia de vender o ingresso e ir embora juntamente com um amigo. Vendemos duas meias-entradas, cada uma por R$ 200. Foi o que restou.

Thiago Lopes

"Não ter a experiência de ver de perto a homenagem do Hamilton — meu maior ídolo da F1 — ao Senna, sem dúvida o maior de todos os tempos, não escutar o barulho do motor de um carro histórico, é bem decepcionante. Só resta lamentar e ver os vídeos de outros que estiveram presentes", completou Thiago.

Thiago Lopes desistiu de ver o GP de São Paulo e vendeu o ingresso antes da corrida Imagem: Arquivo Pessoal

O pouco espaço na passagem dos portões, abertos parcialmente para conter o fluxo, ocasionou filas longas que contornaram o autódromo. Em depoimentos, pessoas contaram à reportagem que muitos torcedores forçaram a entrada, em uma espécie de "avalanche", uma vez que as filas não andavam.

É curioso que nem um jogo de futebol com 40 mil, 45 mil, os portões abrem uma hora antes do evento acontecer. Já na Fórmula 1, com mais de 200 mil pessoas, tiveram essa brilhante ideia. Obviamente não daria certo, como não deu. A gente viu na classificação boa parte dos setores vazios ali.

Thiago Lopes

O UOL tenta contato com o administrador do GP, Alan Adler, desde o último sábado (2). A assessoria do evento não respondeu aos questionamentos a respeito dos problemas nas catracas até a publicação. Em caso de resposta, este texto será atualizado.

Cambistas fazem 'a festa'

A ação de cambistas esteve a todo vapor nos arredores do Autódromo de Interlagos. Com as desistências de inúmeras pessoas, os comerciantes ilegais colocaram preços mais baixos para "zerar" o estoque.

O UOL conversou com seis cambistas e encontrou valores que variavam de R$ 1 mil a 1,5 mil nos setores G e H. Quem pedia um desconto, acabava levando por até R$ 800 na arquibancada G. A reportagem presenciou pelo menos quatro vendas num espaço de 40 minutos.

