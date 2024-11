Ceará ganha do Avaí a fica a dois pontos do G4 da Série B do Brasileirão

Neste domingo, o Ceará venceu o Avaí por 2 a 0, na Arena Castelão, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Erick Pulga e Lucas Mugni.

Com o resultado, o Ceará chegou a 57 pontos, na quinta colocação, e ficou a dois pontos do Mirassol, primeiro time do G4 da competição, que concede o acesso à Série A. Além disso, o resultado tirou a possibilidade do Santos confirmar seu retorno à Primeira Divisão já neste domingo. Já o Avaí está em 11º lugar, com 46 pontos.

O Ceará volta a campo no próximo dia 12, uma terça-feira, às 21h30 (de Brasília), diante do Botafogo-SP, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela 36ª rodada da Segunda Divisão. Enquanto o Avaí recebe o Mirassol, no próximo sábado, às 17h.

O Ceará abriu o placar aos 13 minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio de Lucas Mugni, Erick Pulga apareceu livre na segunda trave, dominou e finalizou de peito pelo alto para o fundo do gol.

Aos 26 minutos, o time da casa ampliou a vantagem. Em contraque-ataque rápido, Saulo Mineiro fez um belo passe para Lucas Mugni, que chutou entre as pernas do goleiro para balançar as redes.