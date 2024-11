Torcedores do Flu atacam gremistas com suposto 'gesto de enchente'; assista

Torcedores do Fluminense foram flagrados atacando gremistas no Maracanã com supostos gestos referentes às enchentes que mataram 183 pessoas no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Os torcedores do time carioca simularam estar nadando enquanto olhavam e riam em direção ao setor da torcida do Grêmio no Maracanã (veja mais abaixo).

O Fluminense vencia a partida até os 45min do segundo tempo, quando Reinaldo cobrou pênalti e decretou o empate de 2 a 2, em jogo válido pela 32ª rodada do Brasileirão.

Torcedores do Fluminense fazendo gestos de enchente aqui no Maracanã.



-- FBI Tricolor (@FBITricolor) November 2, 2024

A tragédia no Rio Grande do Sul deixou 183 mortos e durou cerca de 30 dias, entre os meses de abril e maio. Foi o maior desastre climático do Estado e atingiu 298 dos 497 municípios gaúchos após seguidos temporais.

O Grêmio ficou mais de quatro meses sem atuar em sua Arena por conta da tragédia. O time voltou para casa no dia 1º de setembro, diante do Atlético-MG.