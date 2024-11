Horários da F1 em SP mudam, mas previsão é de mais chuva; veja detalhes

Do UOL, em São Paulo

A chuva castigou o Autódromo de Interlagos na tarde deste sábado (2), e a organização da Fórmula 1 optou por adiar para domingo (3) o treino que define o grid de largada do GP de São Paulo. A sessão ocorrerá a partir das 7h30, e a corrida, inicialmente prevista para 14h, foi atrasada para 12h30 — sempre no horário de Brasília. O problema é que a previsão do tempo não é tão otimista para quem quer ver um dia aberto.

Veja detalhes

A previsão para amanhã no autódromo é de chuva desde o fim da madrugada. O levantamento é do Weather, site especializado em meteorologia e vinculado ao Google.

Como a corrida está prevista para às 12h30, o classificatório foi mudado para o início da manhã. Os índices sobre um possível dilúvio no período, no entanto, ultrapassam a casa dos 75%.

A prova principal também deve ser disputada debaixo d'água, com chances acima de 80%. O dilúvio deve seguir até, no mínimo, às 20h.

Veja a previsão do tempo completa

Domingo, 7h: 85% de chance de chuva

Domingo, 8h: 77% de chance de chuva

Domingo, 9h: 78% de chance de chuva

Domingo, 10h: 80% de chance de chuva

Domingo, 11h: 88% de chance de chuva

Domingo, 12h: 83% de chance de chuva

Domingo, 13h: 82% de chance de chuva

Domingo, 14h: 86% de chance de chuva

Domingo, 15h: 84% de chance de chuva

Domingo, 16h: 85% de chance de chuva

Domingo, 17h: 84% de chance de chuva

Domingo, 18h: 83% de chande de chuva

Temporal na pista

A organização optou pelo adiamento definitivo por falta de visibilidade e acúmulo de água na pista. A decisão foi tomada pouco antes das 17h, quase duas horas depois do horário inicial do treino.

O dilúvio em Interlagos começou cerca de 45 minutos antes do início da classificação para o GP. Muitos raios e trovões atingiram a região, além de ventos fortes.

Diante da intensidade da chuva em um curto período, muitas poças se formaram na pista. A equipe da organização passou cerca de 30 minutos tentando retirar a água acumulada, mas a garoa continuou, dificultando o escoamento total.

Uma das preocupações, que culminou no adiamento, são os pneus especiais para chuvas fortes. Por conta da tração, os pneus espirram muita água, o que prejudica a corrida.