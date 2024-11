Com dois retornos, São Paulo continua preparação para duelo contra o Bahia pelo Brasileiro

Neste sábado, o elenco do São Paulo se apresentou no CT da Barra Funda e continuou a preparação para o duelo contra o Bahia, válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Luis Zubeldía e sua comissão contaram com o retorno de dois atletas.

O volante Bobadilla, que se recuperou de dores no adutor direito, e o lateral-esquerdo Patryck, recuperado após sofrer fratura na clavícula direita, voltaram a trabalhar normalmente com o resto do grupo.

Por outro lado, os meio-campistas Pablo Maia, que passou por cirurgia na coxa esquerda, e Michel Araújo, com lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, permanecem com cronogramas especiais, sob os cuidados do REFFIS Plus.

Em imagens disponibilizadas pelo Tricolor, os atletas são vistos em atividades com e sem bola. Sob o comando do treinador argentino, o elenco trabalhou em dois distintos campos. Em um deles, ocorreu treino de ataque e defesa, no outro, de posse de bola e espaço reduzido.

Antes de embarcar para o Nordeste, o São Paulo ainda vai treinar neste domingo e na segunda. Atual sexto colocado do Brasileirão, posição que garante vaga na Libertadores da próxima temporada, o time se encontra com 51 pontos, mas busca se aproximar do G4. O confronto acontecerá a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova.