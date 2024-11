City leva 'olé' e gol brasileiro, perde e vê Liverpool assumir liderança

Uma semana para o torcedor dos Citizens esquecer. Depois de ser eliminado da Copa da Liga Inglesa no meio da semana, pelo Tottenham, o Manchester City foi derrotado pelo Bournemouth neste sábado (2), por 2 a 1, pela décima rodada do Campeonato Inglês.

O ganês Semenyo abriu o placar aos 8min de jogo, enquanto o brasileiro Evanilson, ex-Fluminense, marcou o segundo aos 18min da etapa final. Gvardiol fez o gol da esperança do City, aos 37min do segundo tempo, mas a reação parou por aí.

O City ouviu até 'olé' da torcida do Bournemouth e, com a derrota, perdeu a liderança da Premier League para o Liverpool. No mesmo horário, os Reds venceram o Brighton de virada por 2 a 1 e chegaram aos 25 pontos, abrindo dois em relação aos Citizens.

Foi a primeira derrota do Manchester City na Premier League 2024/25. O time de Guardiola não perdia um jogo do torneio desde dezembro de 2023 e, aliás, era o útimo invicto da edição atual.

Já o Bournemouth vence o City pela primeira vez na história da Premier League. O time de Andoni Iraola, aliás, volta a surpreender na competição depois de bater o Arsenal na semana retrasada.

O Manchester City agora volta as atenções para a Liga dos Campeões. Na terça-feira (5), às 17h (de Brasília), visita o Sporting, de Portugal, pela quarta rodada da competição. Já o Bournemouth volta a campo apenas no próximo sábado (9), quando visita o Brentford pela 11ª rodada da Premier League.

Como foi o jogo

O Bournemouth adotou postura ofensiva desde o primeiro segundo e não deixou o City à vontade em campo. Depois de algumas chances, conseguiu abrir o placar com Semenyo logo aos 8 minutos. E engana-se quem acha que os comandados de Guardiola pressionaram o rival após saírem atrás no placar. Os anfitriões não só souberam controlar o ímpeto dos Citizens como também chegaram a colocar o adversário na roda em determinado momento da etapa inicial, fazendo com que a torcida puxasse gritos de 'olé' nas arquibancadas.

Na etapa final, o Manchester City viu o Bournemouth ampliar com o brasileiro Evanilson aos 18min do segundo tempo. Depois disso, aí sim, o Manchester City se lançou ao ataque e finalmente conseguiu construir chances claras de gol e assustar os donos da casa. Aos 37min, o zagueiro artilheiro Gvardiol fez de cabeça e recolocou os Citizens no jogo. A pressão, a partir de então, foi enorme, com direito a bola na trave de Haaland nos acréscimos, mas já era tarde para o time de Guardiola.

Gols e principais lances

Milagre em dose dupla. Logo aos 2min de jogo, Tavernier costura pelo meio e dá um tapa na entrada da área. Semenyo chuta, mas Ederson espalma. Kluivert pega o rebote e dispara batida, que Ederson busca de novo!

1 x 0 (Bournemouth). Kerkez parte pela ponta esquerda, encara Foden, vai até a linha de fundo e rola na área. Semenyo domina, gira à frente de Gvardiol e coloca no cantinho!

Na trave. Tavernier conduz pelo meio, fica no mano a mano com Gvardiol e dispara o chute, que carimba a trave. Na sequência, Smith domina, vê o gol aberto, mas chuta por cima!

2 x 0 (Bournemouth). Kerkez avança pela beirada, recebe do Semenyo e manda para área. Evanilson se estica e acerta chute no contrapé do Ederson!

2 x 1 (City). Gündogan recebe do Kovacic e levanta na medida para Gvardiol, que guarda de cabeça no ângulo.

Quase no último lance. Aos 51min, Foden recebe de Lewis, clareia na entrada da área e tira tinta da trave com chute venenoso, na última chance do City

FICHA TÉCNICA

BOURNEMOUTH 2 X 1 MANCHESTER CITY

Data: 2 de novembro de 2024 (sábado)

Horário: 12h (de Brasília)

Local: Vitality Stadium, em Bournemouth (ING)

Cartões amarelos: Christie, Adams (Bournemouth), Walker (City)

Gols: Semenyo, aos 8min do primeiro tempo; Evanilson, aos 18min, Gvardiol, aos 37min do segundo tempo

Bournemouth: Travers, Kerkez, Senesi, Zabarnyi e Smith; Cook, Christie (Adams) e Tavernier (Huijsen); Evanilson (Unal), Kluivert (Brooks) e Semenyo. Técnico: Andoni Iraola

Manchester City: Ederson, Walker, Akanji, Aké (Lewis) e Gvardiol; Kovacic, Gündogan (Doku) e Foden; Bernardo, Nunes e Haaland. Técnico: Pep Guardiola