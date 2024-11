Mais de R$ 366 milhões: quanto custaram os reforços do Flamengo de 2024

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo gastou R$ 366,8 milhões em contratações para a temporada de 2024. O clube divulgou o balanço do terceiro trimestre confirmando os valores totais pagos nas operações dos reforços da segunda janela de transferências. O principal deles foi Charly Alcaraz, que custou R$ 125,4 milhões.

O que aconteceu

O Flamengo gastou R$ 166,3 milhões na segunda janela e R$ 200,5 milhões na primeira. Foram oito reforços contratados no total.

Léo Ortiz, Matias Viña e De la Cruz foram comprados à vista. O balanço também diz que o elenco atual vale R$ 650,2 milhões de forma líquida em direitos econômicos.

O clube ainda tem a pagar R$ 363,8 milhões por transferência de jogadores. São R$ 207,6 milhões referentes à compra de jogadores no curto prazo (próximos 12 meses a partir de outubro de 2024) e R$ 156,2 milhões parcelados de outubro de 2025 em diante.

No recebimento por atletas que saíram, o Flamengo ainda tem a ganhar R$ 145,1 milhões. São R$ 113,8 milhões no curto prazo e R$ 31,3 milhões no longo prazo.

Valores dos reforços do primeiro semestre

De la Cruz (R$ 102,6 milhões)

- Direitos federativos e luvas: R$ 92,3 milhões

- Custo de intermediação: R$ 10,3 milhões

Matias Viña (R$ 50,4 milhões)

- Diretos federativos e luvas: R$ 44,5 milhões

- Custo de intermediação: R$ 5,9 milhões

Léo Ortiz (R$ 43,7 milhões)

- Diretos federativos e luvas: R$ 37,6 milhões

- Custo de intermediação: R$ 6,1 milhões

Carlinhos (R$ 3,7 milhões)

- Direitos federativos e luvas: R$ 3,3 milhões

- Custo de intermediação: R$ 404 mil

Valores dos reforços do segundo semestre

Carlos Alcaraz (R$ 125,4 milhões)

- Direitos federativos e luvas: R$ 112,3 milhões

- Custo de intermediação: R$ 13,1 milhões

Alex Sandro (R$ 3,2 milhões)

- Sem custo de direitos

Gonzalo Plata (R$ 30 milhões)

- Direitos federativos e luvas: R$ 23,8 milhões

- Custo de intermediação: R$ 6,2 milhões

Michael (R$ 7,6 milhões)

- Sem custo de direitos