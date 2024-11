Fora da convocação de Dorival, Endrick fez apenas dois gols desde a Copa América

Uma das principais novidades da convocação de Dorival Júnior nesta sexta-feira foi a ausência de Endrick entre os 23 nomes. O técnico da Seleção Brasileira deixou o atacante do Real Madrid de fora dos confrontos contra Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias.

Desde que o Brasil foi eliminado da Copa América para os uruguaios, em julho deste ano, Endrick esteve em campo em 16 oportunidades entre jogos da Seleção e do Real Madrid, tendo marcado apenas dois gols no período. Os números são do Sofascore.

Endrick por Real Madrid e Seleção desde a Copa América: ? 16 jogos (3 titular)

? 2 gols

? 0/3 grandes chances convertidas

? 14 finalizações (6 no gol)

? 1 passe decisivo

? 1 grande chance criada

? 1 pênalti sofrido

? Nota Sofascore 6.68 Ficou fora da convocação. ??? pic.twitter.com/SYIYPE1vW6 ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) November 1, 2024

A jovem promessa não balança as redes desde o dia 17 de setembro, quando marcou em sua estreia na Liga dos Campeões, contra o Stuttgart. O outro tento feito pelo atacante foi em partida contra o Real Valladolid, pelo Campeonato Espanhol.

Na última Data Fifa, Endrick já havia perdido espaço na Seleção Brasileira. Dorival Júnior convocou Igor Jesus para os jogos contra Chile e Peru, tendo optado por dar a titularidade ao centroavante do Botafogo em ambas as partidas. A decisão do técnico correspondeu, e o botafoguense marcou um gol contra os chilenos e deu uma assistência contra os peruanos. Endrick, por sua vez, iniciou ambos os confrontos no banco de reservas e jogou apenas 26 minutos somando as duas partidas.

O técnico brasileiro, no entanto, tenta não acelerar o desenvolvimento do atacante, acreditando que o jovem precisa voltar a ter mais espaço em seu clube para retornar à lista de convocados.

"O Endrick foi fundamental em alguns jogos, vinha nos dando uma boa resposta. Ele está em um momento de transição na maior equipe do futebol mundial. É um processo natural, essa chegada, a adaptação, isso demanda um pouco mais de tempo", disse Dorival após o anúncio da convocação.

O atacante do Real Madrid voltará a campo pela Liga dos Campeões, em duelo contra o Milan, na próxima terça-feira, às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu. Sem Endrick, o Brasil tentará fechar 2024 próximo da líder Argentina na tabela das Eliminatórias. Com 16 pontos em 10 jogos, a Seleção precisa vencer suas duas partidas para encostar nos argentinos, que têm 22 pontos, além de contar com duas derrotas da Albiceleste.