Ex-Santos, Pirani vive temporada mais artilheira da carreira no futebol dos EUA e celebra: "Especial"

O meia Gabriel Pirani, revelado na base do Santos e com duas passagens no profissional, terminou a temporada em alta na Major League Soccer, dos Estados Unidos. Foram quatro gols marcados nos últimos oito jogos do DC United (média de um gol a cada dois jogos).

Em 2024, o camisa 10 do clube de Washington fez a temporada com mais gols e a segunda com mais jogos desde que subiu ao profissional, totalizando seis tentos em 36 oportunidades. Além disso, foi convocado e defendeu o Brasil na disputa do Torneio Pré-Olímpico para os Jogos Olímpicos de Paris.

"Foi uma temporada especial para mim, onde pude crescer em campo e contribuir com gols importantes para o DC United. Estou muito feliz com o que construí aqui nos Estados Unidos e grato por ter representado o Brasil no Torneio Pré-Olímpico. Esses desafios me motivam ainda mais para seguir evoluindo e alcançar novos objetivos em 2025", disse.

Natural de Penápolis, Gabriel Pirani ingressou na base do Santos quando tinha apenas nove anos de idade. Inicialmente, chegou para o sub-11, mas foi evoluindo por todas as categorias até chegar ao profissional, em 2020. Um ano depois, foi o atleta que mais atuou com a camisa do Santos na temporada. No total, foram 60 jogos, cinco gols e cinco assistências. Ele possuía 19 anos na época.

Posteriormente, Pirani foi emprestado para o Cuiabá e o Fluminense, no Brasil. No segundo, participou da campanha dos títulos do Campeonato Carioca e da Copa Libertadores. Em 2023, migrou para os Estados Unidos para sua primeira experiência fora do país. Ele foi emprestado pelo Santos ao DC United, que definiu sua permanência em definitivo no ano seguinte.