Arteta espera ter Gabriel Magalhães recuperado para jogo contra o Newcastle

O zagueiro Gabriel Magalhães pode ser a grande novidade do Arsenal para a partida contra o Newcastle, marcada para este sábado. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o treinador Mikel Arteta afirmou que o jogador deverá estar à disposição para o jogo caso ele participe do treino de mais tarde.

"Temos uma sessão de treinamento ainda nesta quinta-feira. Se ele puder completá-la, ele estará disponível. Ele ainda não teve nenhuma sessão de treinamento, mas se puder fazer isso mais tarde, ele estará disponível para estar no time", falou.

A lesão de Gabriel Magalhães aconteceu na partida contra o Liverpool, no último domingo. No começo do segundo tempo, após uma dividida com Darwin Núñez, o brasileiro sentiu dores no joelho e precisou ser substituido. Ele foi desfalque na vitória do Arsenal por 3 a 0 sobre o Preston pela Copa da Liga Inglesa, na última quarta-feira.

Com a rápida recuperação, o jogador deve estar entre os convocados da Seleção Brasileira para os jogos contra Venezuela e Uruguai pelas Eliminatórias Sul-Americanas. O técnico Dorival Júnior divulga a lista nesta sexta-feira, às 15h (de Brasília).

Além de Gabriel Magalhães, Mikel Arteta ainda está na dúvida se poderá contar com o defensor Ben White. Por outro lado, o técnico tem o zagueiro Calafiori e o meia Odegaard como desfalques certos devido à lesões.

"Riccardo [Calafiori] e Martin [Odegaard] estão definitivamente fora. Com Ben, ainda não sabemos. Ele ainda não treinou. Ele não conseguiu treinar, não conseguiu se envolver, então vamos esperar para ver se ele está disponível. Isso está mais relacionado a uma articulação", falou.

Newcastle e Arsenal se enfrentam neste sábado, às 9h30, em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Inglês. O palco do duelo será o St. James Park.