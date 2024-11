Racing aproveita mãos, bate Corinthians e fará final com Cruzeiro de Cássio

O Racing fez valer a força de sua torcida no El Cilindro, venceu o Corinthians de virada por 2 a 1 e garantiu sua vaga na final da Sul-Americana. Os argentinos jogarão, contra o Cruzeiro de Cássio, uma decisão continental depois de um hiato de 32 anos.

Yuri Alberto inaugurou o marcador, mas Quintero contou com mãos preciosas e virou em três minutos: primeiro após Martínez cometer pênalti ao cortar cruzamento e depois ao concluir lance que começou com a agilidade de um gandula na reposição de um lateral.

A final da Sul-Americana terá Brasil x Argentina depois de sete anos: em 2017, o Independiente derrubou o Flamengo quando o torneio ainda tinha dois confrontos na decisão.

O jogo do título será dia 23 de novembro, no estádio Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai, e o horário ainda será divulgado pela Conmebol.

Como foi o jogo

O 1° tempo começou com o Corinthians on fire, mas acabou com virada relâmpago do Racing. Yuri Alberto abriu o placar cedo apos toque mágico de Memphis, mas Quintero, de pênalti e em lance de oportunismo com lateral cobrado rápido, virou em apenas três minutos. Os minutos finais foram tensos e deram trabalho ao árbitro Felipe González.

Na etapa final, Ramón Díaz fez quatro substituições em 22 minutos e mudou, sem sucesso, o esquema tático. Os argentinos, jogando a favor do relógio, se organizaram defensivamente e protegeram com excelência a meta defendida por Arias, que não precisou fazer grandes intervenções até o apito final.

Gols e destaques

Cartão de visitas poderoso. O Corinthians até foi apertado no lance inicial, mas engatou um contra-ataque quase que letal: Garro deu lindo passe em diagonal para Memphis, que invadiu a lateral da área e cruzou rasteiro na direção de Yuri Alberto antes de García Basso cortar para escanteio.

Yuri, sem ângulo, abre o placar. Os visitantes enlouqueceram o El Cilindro de vez aos cinco minutos, quando a bola caiu nos pés de Yuri Alberto após rebatida. O camisa 9 se desvencilhou dos zagueiros e acionou Memphis, que devolveu de calcanhar para o companheiro, mesmo sem ângulo, superar Arias em chute de esquerda: 1 a 0.

Yuri Alberto abriu o placar cedo para o Corinthians e esfriou o El Cilindro Imagem: Daniel Jayo/Getty Images

Racing se desorganiza. A equipe de Gustavo Costas não conseguiu, mesmo diante do apoio de sua torcida, se impor depois de sair atrás no placar. O time apostou nos cruzamentos para incomodar Hugo Souza, mas o corintiano não teve qualquer trabalho antes dos 30 minutos. O alvinegro, por outro lado, perdeu uma chance clara de aumentar com Garro, que ficou cara a cara com o goleiro rival e não caprichou.

Mão de Martínez prejudica, e Quintero empata. O Racing conseguiu, com uma pitada de sorte, chegar ao empate. Maxi Salas recebeu pela ponta esquerda e cruzou para o meio da área — o lance, no entanto, acabou cortado pelo braço de Martínez, que havia dado um carrinho para bloquear. O árbitro Felipe González assinalou pênalti, e Quintero bateu forte no meio para cravar o 1 a 1.

Quintero bateu pênalti no meio do gol e não deu chance para Hugo Souza Imagem: Marcelo Endelli/Getty Images

Mão de gandula ajuda, e Quintero vira. Os argentinos, desta vez com uma pitada de oportunismo e competência, viraram em questão de três minutos. Assim que André Ramalho isolou um lance para lateral, um dos gandulas agiu rápido e deu a bola para Rojas, que cobrou imediatamente na direção de Martínez. O atacante deu uma casquinha de cabeça para Quintero, que recebeu nas costas da zaga e superou Hugo Souza: 2 a 1.

Quintero, do Racing, virou o jogo contra o Corinthians em três minutos Imagem: ALEJANDRO PAGNI / AFP

Ramón mexe, mas... O Corinthians voltou para o 2° tempo com o volante Alex Santana no lugar do meia Carrilo — e não conseguiu incomodar o adversário. Diante da inoperância ofensiva, Ramón Díaz recolocou o time para frente ao acionar Talles Magno e Bidon para os lugares de Garro e Charles. Romero, já na casa dos 22 minutos, também entrou e substituiu Martínez.

Pressa é inimiga da perfeição. Acelerados diante de um duelo truncado, os visitantes pecaram na construção e, quando invadiam o campo de defesa rival, esbarraram em um organizado Racing. Coronado até entrou na tentativa de furar as linhas, mas o time argentino fechou as portas e protegeu a meta de Arias quase que com maestria até o apito final.

FICHA TÉCNICA

RACING 2x1 CORINTHIANS

Data e horário: 31 de outubro de 2024, às 21h30 (de Brasília)

Competição: volta da semifinal da Sul-Americana

Local: El Cilindro, em Avellaneda (ARG)

Árbitro: Felipe González (CHI)

Assistentes: José Retamal (CHI) e Juan Serrano (CHI)

VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)

Cartões amarelos: García Basso, Rojas (RAC); Félix Torres, Bidon, Bidu (COR)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Yuri Alberto (COR), aos 5 min do 1° tempo; Quintero (RAC), aos 35 min do 1° tempo e aos 38 min do 1° tempo

RACING: Arias; Di Cesare, Sosa e García Basso; Martirena, Nardoni, Almendra (Zuculini), Quintero (Luciano Vietto) e Rojas; Maxi Salas (Roger Martínez) e Adrián Martínez (Solari). Técnico: Gustavo Costas

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, André Ramalho e Bidu; Martínez (Romero), Charles (Bidon), Carrillo (Alex Santana) e Garro (Talles Magno); Memphis (Coronado) e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz