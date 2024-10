Tempestade deixa mais de 60 mortos na Espanha; Jogos da Copa do Rei são adiados

Pelo menos 62 mortos foram confirmados após a passagem da tempestade Dana, que atingiu algumas províncias da Espanha durante segunda e terça-feira, como Valência, Andaluzia e Albacete. O fenômeno natural causou muitas enchentes, inundando cidades inteiras e destruindo casas e lojas.

De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, a população das províncias atingidas foram orientadas a evitarem qualquer tipo de deslocamento por estradas, pois a tempestade cortou serviços básicos de comunicação. Além disso, segundo agências de meteorologia, a previsão é que o cenário de instabilidade causado pela Dana continue nos próximos dias.

Como consequência, a Federação Espanhola de Futebol adiou os jogos de Valencia e Levante pela Copa do Rei. Os duelos das equipes de La Liga estavam marcados para esta quarta-feira, às 17h (de Brasília). Outra partida que pode ser adiada é o confronto entre Real Madrid e Valencia, pelo Campeonato Espanhol, agendado para este sábado, às 17h.

Principais clubes da Espanha, Barcelona e Real Madrid prestaram suas condolências às vítimas em suas redes sociais. Ambos os times fizeram um minuto de silêncio antes do início dos treinos.

"No treino de hoje, o plantel guardou um minuto de silêncio pelas vítimas das inundações que afetaram as zonas de Valência, Albacete e Andaluzia", escreveu o Barça em seu Instagram.

"O Real Madrid C F., o seu presidente e o seu Conselho de Administração querem expressar as suas condolências aos familiares e entes queridos das pessoas falecidas pelo temporal que estão sofrendo muitas zonas do nosso país, especialmente nas províncias de Valencia e Albacete. O Real Madrid demonstra a sua mais profunda consternação e solidariedade a toda a população atingida por esta catástrofe, à qual transmite todo o seu apoio e carinho", disse o Real.