Santos vende mais de 10 mil ingressos para jogo contra o Vila Nova pela Série B

A Vila Viva Sorte vai estar lotada para a partida entre Santos e Vila Nova, no próximo sábado, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mais de 10 mil ingressos já foram vendidos.

De acordo com a orientação da Polícia Militar, foram colocados à venda 15.500 ingressos. A comercialização começou na terça-feira.

Os ingressos que restam estão à venda pelo site sociorei.com.br. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 16h30 (de Brasília).

No momento, o Santos ocupa a liderança da Série B, com 62 pontos. O Vila Nova está em sexto, com 52.

O jogo pode confirmar o acesso do Santos à Série A do Campeonato Brasileiro. Para isso, o Peixe precisa vencer os goianos e torcer por um tropeço do Ceará, que recebe o Avaí, no domingo.