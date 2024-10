Rossi vê 'grande trabalho' do Flamengo e valoriza não perder antes da final

Do UOL, no Rio de Janeiro

O goleiro Rossi valorizou o fato de o Flamengo não perder às vésperas da final da Copa do Brasil. O rubro-negro levou o empate por 1 a 1 do Internacional no fim da partida no Beira-Rio, em jogo atrasado da 17ª rodada do Brasileirão.

Hoje fizemos um grande trabalho. Um esforço muito grande a nível de grupo. Sabemos que o Inter aqui é muito forte e vem de uma invencibilidade longa. Estivemos perto de vencer, acho muito importante. Também é muito importante para nós não perdermos o jogo. Principalmente por termos uma final no domingo.

Com o resultado, a tabela fica na mesma. O Fla perde a chance de assumir o terceiro lugar, mas se mantém no G4, com 55 pontos. O Botafogo, líder, tem 64. O Inter, em quinto, soma 53.

Muito importante manter o G4 hoje em dia. Domingo tem a final e precisamos continuar evoluindo para fazer uma grande decisão em casa. Você viu todos cansados no final, um esforço grande. Parabenizar o time pelo que fizemos.

O Brasileirão volta apenas na próxima semana, mas no domingo o Fla começa a definir a Copa do Brasil. No Maracanã, às 16h (de Brasília), o rubro-negro recebe o Atlético-MG para o jogo de ida da final.