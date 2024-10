Gio Queiroz celebra gol pela Seleção feminina e destaca aprendizado com Arthur Elias

Na última terça-feira, a Seleção Brasileira feminina bateu a Colômbia, por 3 a 1, em amistoso disputado no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES). A atacante Gio Queiroz, que voltou a ser convocada após dois anos, brilhou ao anotar o segundo gol do Brasil no confronto.

A jogadora do Atlético de Madrid foi titular da Seleção Brasileira no amistoso e marcou nos acréscimos da segunda etapa. Gio Queiroz recebeu lançamento, partiu em velocidade, invadiu a grande área e finalizou na saída da goleira Tapia. Após a partida, a atacante se disse muito feliz pelo gol.

"Primeiramente, eu acho que todo mundo fez um muito bom jogo, estávamos muito juntas e unidas. O gol, estou muito feliz, muito orgulhosa. Acho que esse gol é (fruto) de muito trabalho, venho de dois anos sem estar na Seleção e bom, estou muito feliz e muito orgulhosa com o time todo que me ajudou a ter esse gol", disse a atleta.

Avisa lá que a Gio voltou! E voltou marcando gol... Ela crava, tá? Comemora, @GioGarbelini! ??? ? Lívia Villas Boas / CBF pic.twitter.com/kG01xSwi9G ? Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) October 29, 2024

Em sua trajetória com a Seleção, Gio Queiroz disputou 12 partidas e chegou ao terceiro gol. Ela voltou a atuar pela Amarelinha graças à convocação Arthur Elias, que vem promovendo um processo de renovação. A camisa 21 valorizou o aprendizado que teve com o treinador mesmo nesse curto período de data Fifa e destacou a confiança do grupo no trabalho do técnico.

"Aprendi muito com o Arthur, nesse pouco tempo que eu estou com ele, é para confiar sempre. Apesar de qualquer coisa, qualquer resultado, acho que é sempre confiar na bola parada, no escanteio, enfim. Acho que é isso que representa o Brasil, é o que a gente fez e vai continuar fazendo", concluiu Gio.

Com o resultado da última terça-feira, a Seleção feminina fecha essa data Fifa com saldo de um empate e uma vitória contra a Colômbia, já que o primeiro encontro entre as equipes terminou empatado em 1 a 1 no último sábado.