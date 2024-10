Internacional possui a melhor campanha do Brasileirão desde a chegada de Roger Machado; veja os números

Desde a estreia de Roger Machado à beira dos gramados, que ocorreu no dia 20 de julho deste ano, o Internacional subiu de rendimento e lidera, dentre os 20 clubes, diversas estatísticas no Campeonato Brasileiro. Confira abaixo os dados que comprovam o bom rendimento do Colorado no recorte.

De acordo com o Sofascore, o Internacional é a equipe com mais vitórias e pontos somados no Brasileirão desde a chegada do técnico, que completou 100 dias sob o comando da equipe gaúcha na última segunda-feira. No período, são nove triunfos e 33 pontos conquistados.

? @SCInternacional entre os times do @Brasileirao 2024 com Roger Machado: 1º em pontos (33)

1º em mais vitórias (9)

1º em gols marcados (29)

1º em grandes chances de gol (52)

1º em finalizações realizadas (256)

1º em finalizações no gol (100)

2º em saldo de gols (+13) ?? pic.twitter.com/TGnY9b3UE8 ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) October 29, 2024

Também segundo à plataforma de estatísticas, o Colorado é a equipe com mais gols marcados, atualmente com 29, e que criou o maior número de grandes chances de marcar, com 52. No período, a equipe também lidera tanto em finalizações totais, com 256 realizadas, quanto nas que foram em direção à meta adversária, número que chega a 100. Para finalizar, é o time com o segundo maior saldo, que chega aos 13 gols.

Quando Roger Machado foi contratado, o Internacional ocupava a décima posição do Campeonato Brasileiro, com 19 somados. Agora, se encontra há 11 jogos sem perder (oito vitórias e três empates) e passou a brigar por vaga direta na Libertadores de 2025, na quinta colocação da tabela, com 52 pontos.

A próxima partida do clube gaúcho é fundamental para tal objetivo. O clube recebe o Flamengo no Beira-Rio, em confronto direto, nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília). Os cariocas estão em quarto lugar, com 54 pontos.