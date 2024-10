Defesa do São Paulo foi vazada em quase 65% das partidas no Brasileirão

Na noite do último sábado, o São Paulo buscou o empate em 1 a 1, contra o Criciúma, no Estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor saiu atrás no placar após falha de Arboleda, mas conseguiu o empate nos minutos finais graças a um golaço de Liziero.

O gol do Criciúma saiu aos 22 minutos do primeiro tempo. O goleiro Rafael não conseguiu espalmar para longe cruzamento de Bolasie e, na sequência, Arboleda "furou" ao tentar afastar o perigo. O atacante Felipe Vizeu aproveitou a bobeira do zagueiro equatoriano e foi às redes.

O São Paulo, que já foi muito elogiado por sua postura defensiva em 2024, viu a defesa se tornar um tanto instável e passou a sofrer mais gols. O Tricolor foi vazado em 20 das 31 rodadas do Brasileirão, o que representa um total de 64,5% dos jogos - ou seja, a equipe tomou gols em mais da metade das partidas.

Ao todo, o Tricolor tomou 33 gols nesta edição do torneio nacional, tendo uma média de 1,06 gols sofridos por jogo. No entanto, o que chama a atenção é que o time parece ter perdido a estabilidade defensiva já apresentada em outros momentos da temporada.

A chegada do técnico Luis Zubeldía, por exemplo, levou o São Paulo a ter um crescimento na defesa: foi com ele que a equipe viveu sua melhor sequência sem ser vazada em 2024, passando cinco jogos sem sofrer gols entre Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores de 16 a maio a 13 de junho.

Ainda vivo nas três competições, a sequência de cinco gols sem ser vazado foi repetida entre 30 de julho e 15 de agosto. Contudo, se apenas o Brasileirão for levado em consideração, o Tricolor nunca conseguiu manter tal regularidade defensiva apresentada. Na Série A, o São Paulo ficou no máximo duas rodadas seguidas sem sofrer gols.

Nessa reta final de competição nacional, a defesa são-paulina segue passando por essa instabilidade. No returno, por exemplo, a equipe foi vazada em oito dos 12 jogos que disputou até o momento, o que representa 66,6% das partidas. O pior duelo foi contra o Internacional, em que a defesa escalada por Zubeldía sofreu três gols.

É claro que o fato do treinador argentino ter mandando a campo uma zaga reserva em algumas oportunidades, como na própria derrota para o Inter, também precisa ser lembrado. Ainda assim, o São Paulo possui reservas de qualidade no setor e sabe que, em muitos empates ou reveses, poderia ter feito melhor.

A defesa tricolor não vive um grande momento nesta reta final de temporada, e a falha de Arboleda contra o Criciúma só comprova isso. Contudo, Zubeldía terá uma semana para ajustar o sistema defensivo para o próximo confronto do São Paulo, que quer colocar um ponto final nesse mau momento defensivo.

O São Paulo, agora, só retorna aos gramados na próxima terça-feira (05), quando enfrenta o Bahia, às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 32ª rodada do Brasileiro. De olho em uma vaga direta na Libertadores, o Tricolor tentará vencer fora de casa para seguir sonhando com o G4.