Ídolo do Barça elogia Memphis no Corinthians e diz: 'É um filho para mim'

Reforço badalado do Corinthians na temporada, o atacante Memphis Depay ganhou elogios de seu ídolo no futebol e compatriota Patrick Kluivert, lenda do Barcelona e Ajax.

O que aconteceu

O ex-atacante holandês destacou as qualidades de Memphis e se alegrou ao ver o jogador, ao qual considera 'um filho', viver um bom momento no Timão. Ele falou em entrevista ao Zona Mista do Hernan, no ar nesta segunda-feira (28) no canal do UOL Esporte no YouTube.

Kluivert e Depay também 'dividiram' o vestiário em 2014. Na Copa do Mundo do Brasil, o ex-atacante foi auxiliar técnico da seleção holandesa, que contava com o jogador do Timão entre os convocados.

O Memphis é um grande jogador. Ele vinha jogado muito bem nos jogos anteriores no Atlético e em outras equipes. Ele é um jogador que muito bom drible e muito bom chute. Ele pode marcar gols. Eu vi que ele marcou um golaço de falta. Ele é um jogador com visão, não somente dentro do campo, mas também fora do campo. E o vejo bem, o vejo contente e espero tudo o melhor, porque conheço o Memphis muito bem Kluivert, ao UOL.

Quando eu estava de auxiliar técnico (seleção holandesa) no Mundial de 2014, no Brasil, ele era um jogador muito jovem, e foi o seu primeiro mundial, e eu o peguei no braço. Quando ele era pequeno, eu fui seu ídolo. Então, para mim, o Memphis tem um lugar muito especial no meu coração e eu desejo o melhor no Brasil, no Corinthians. É um filho, é um amigo e eu desejo todo o melhor

