Arantes: Fenômeno, Yamal bate recordes de precocidade na Espanha

Lamine Yamal, atacante do Barcelona e da seleção espanhola, conquistou o Troféu Kopa no Prêmio Bola de Ouro, de forma incontestável, opinaram Thiago Arantes e Rafael Reis nesta sexta (25).

O Troféu Kopa é entregue ao melhor jogador sub-21 do mundo. O atacante Savinho, do Manchester City, ficou em quarto.

Thiago Arantes: 'Bateu todos os recordes'

O Lamine Yamal bateu todos os recordes de precocidade na seleção espanhola e no Barcelona. E em várias competições. Agora ele fez 17 anos. Ele levou as provas da escola para a Eurocopa, quando ele fez 17 anos. Ele está no equivalente ao segundo colegial!

Thiago Arantes

Rafael Reis: 'Poderia jogar na base por três anos'