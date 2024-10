Rodada boa para o Botafogo tem expulsão 'The Flash' e pixotadas defensivas

Do UOL, no Rio de Janeiro

Deu tudo certo para o Botafogo na 31ª rodada do Brasileirão. Com jogos concentrados no sábado por causa do segundo turno da eleição em várias cidades do país, não é preciso nem esperar as duas partidas que sobraram na segunda-feira para constatar isso.

A vitória suada sobre o Red Bull Bragantino (1 a 0) foi suficiente para aumentar a vantagem na liderança.

Tudo porque o Palmeiras empatou em casa com o Fortaleza. Tropeço que pode custar caro nesta reta final de campeonato.

O Botafogo mantém o embalo após fazer 5 a 0 na semifinal da Libertadores. É uma recuperação e tanto após ver a diferença diminuir na rodada passada, quando empatou em casa com o Criciúma — fazendo e levando gol nos minutos finais.

Expulsão mais rápida da história

O que você faz em três segundos? Rafa Silva, do Cruzeiro, deu uma cotovelada no zagueiro Kaique Rocha, do Athletico, logo após o apito inicial. E foi expulso.

Um recorde. Nunca ninguém levou cartão vermelho tão rápido no Brasileirão.

A atitude surpreendeu, comprometeu o jogo do Cruzeiro, que perdeu por 3 a 0 para o time paranaense. O vermelho foi dado logo de cara pelo árbitro. O VAR referendou. Claramente deu para ver um "gatilho" no braço do jogador.

Rafa Silva estava três meses fora por causa de uma lesão. Foi multado. Segundo Alexandre Mattos, CEO do futebol cruzeirense, "severamente multado".

É dizer para o torcedor que é inadmissível o que aconteceu com o Rafa Silva. Esa gestão não aceita situação como essa. Alexandre Mattos

Outra expulsão que chamou atenção na rodada foi a de Nenê, que levou dois amarelos seguidos por reclamação na derrota do Juventude para o Flamengo. Ele ficou quatro minutos em campo, mas nem se compara ao cartão vermelho depois de uma cotovelada com três segundos.

As pixotadas: Mayke, Arboleda, Manoel

Foi uma rodada com algumas pixotadas cruciais para os resultados. Dá para citar pelo menos três:

Mayke afastou muito mal a bola, para o centro da área, e Moisés fez o gol de empate do Fortaleza sobre o Palmeiras.

Manoel errou e perdeu a posse de bobeira diante do Vitória. O resultado? Pênalti, gol e derrota para o Fluminense.

Arboleda, do São Paulo, queria dar um bico na bola e afastar da área diante do Criciúma, após uma confusão danada. Chutou chão, furou e Felipe Vizeu mergulhou para fazer o gol de carrinho. Dos três, foi o lance mais feio.

Esses pênaltis...

Os pênaltis para o Palmeiras contra o Fortaleza, um a favor do Flamengo, diante do Juventude, e o que resultou no triunfo do Vitória sobre o Fluminense deram o que falar na rodada.

A favor do Palmeiras, um encontrão lateralizado entre o defensor do time cearense e Flaco López resultou na cobrança de Raphael Veiga.

Depois, Yago Pikachu foi recolher o braço para proteger o rosto, levou uma bolada na mão. Pênalti.

No Maracanã, a reclamação do Juventude foi por causa do choque em Gerson que gerou o pênalti convertido por Gabigol.

"Se isso aqui é pênalti, sou uma Brastemp lava e seca", publicou o perfil do Juventude no X (Twitter).

Se isso aqui é pênalti, sou uma Brastemp lava e seca https://t.co/izsr5iKZ5n -- E.C. Juventude (@ECJuventude) October 26, 2024

Mano Menezes, técnico do Fluminense, detonou a marcação em Salvador, que salvou o Vitória. Para ele, o toque de Lima em Matheuzinho não foi faltoso.

Acho que o segundo pênalti não houve. Achei que com o VAR, esses pênaltis mandrakes de final de jogo, que você joga o corpo em cima do adversário, tinham acabado. Mas pelo jeito em algumas situações ainda não acabaram. Mano Menezes

Athletico e Gabigol: fim de jejum

A rodada serviu para que o Athletico desse fim a um jejum de 11 jogos sem vencer no Brasileirão. Quem pagou o preço foi o Cruzeiro de Fernando Diniz. O resultado foi crucial para tirar o Furacão do Z4.

Para Gabigol, o jejum era de 14 jogos sem marcar. O pênalti convertido diante do Juventude, inclusive, foi o primeiro dele sob o comando de Filipe Luís, que aposta no camisa 99 como titular.

Fernando Diniz, por outro lado, ainda não venceu desde que chegou ao Cruzeiro. Agora são seis jogos.

Levou bolada e foi demitido

A derrota para o Flamengo e a entrada do Juventude na zona de rebaixamento foram o estopim para a demissão do técnico Jair Ventura. O clube ainda não anunciou substituto.

E olha que no jogo Jair levou uma bolada no rosto, depois de uma disputa entre o zagueiro Ewerthon e Michael, do Fla.

Empate triplo na briga contra o Z4

A rodada deixou três times empatados com 34 pontos: Juventude, Red Bull Bragantino e Athletico. Mas o critério de desempate entre eles deixa só o Juventude na zona de rebaixamento no momento.

Isso ainda pode mudar nesta rodada, se o Corinthians vencer o Cuiabá nesta segunda-feira (28). O time paulista pode ir a 35 pontos e emburrar o Bragantino para o Z4.

Abel corneta até a torcida

A frustração de Abel Ferreira com o empate do Palmeiras diante do Fortaleza respingou também em uma cornetada na torcida que estava no Allianz Parque.

Segundo o técnico português, "faltou também da parte deles um bocadinho".