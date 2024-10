Corinthians finaliza preparação para jogo contra o Cuiabá; veja provável escalação

O Corinthians finalizou na manhã deste domingo a preparação para o jogo contra o Cuiabá, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os jogadores realizaram no CT Joaquim Grava o último ensaio antes do duelo que será disputado na Arena Pantanal.

Para o compromisso, o Corinthians não vai contar com o volante José Martínez e o atacante Yuri Alberto, ambos suspensos por acúmulo de cartões amarelos.

Assim, a provável escalação para a partida tem: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Charles, Breno Bidon, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Ángel Romero.

No treino deste domingo, a comissão técnica organizou um treinamento tático e preparou um trabalho de bolas paradas ofensivas e defensivas visando a partida desta segunda-feira.

O jogo contra o Cuiabá é de extrema importância para o Corinthians, que caiu para a 18ª posição do Brasileiro com a combinações de resultados no sábado. Porém, se vencer o Dourado, a equipe deixa o Z4 pelo menos até a próxima rodada.

A partida será disputada nesta segunda, às 19 horas (de Brasília). A delegação do alvinegro embarca para a capital mato-grossense no fim da tarde deste domingo.