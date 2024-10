Braathen é 4º, e Brasil tem melhor resultado da história no esqui alpino

Lucas Braathen garantiu para o Brasil o melhor resultado em Copas do Mundo de esportes de inverno.

O que aconteceu

Ele foi o quarto colocado na prova do slalom gigante na etapa de Solden, na Áustria, disputada neste domingo (27), pela Copa do Mundo de esqui alpino. Nesta prova, os atletas precisam descer uma pista na montanha desviando à esquerda ou à direita das portas (bandeirinhas), dependendo da cor delas, azul ou vermelha.

Lucas vestiu as cores verde e amarelo pela primeira vez em torneios oficiais. Ele competia pela Noruega e passou a defender o Brasil a partir de 1º de julho deste ano.

Braathen chegou a anunciar aposentadoria no final do ano passado e ficou 12 meses sem competir. O seu retorno aconteceu justamente neste domingo (27), em sua primeira competição como 'brasileiro'.

Ele faz história com o resultado, sendo agora o melhor brasileiro em Copas do Mundo de esqui alpino e de qualquer esporte de inverno.

Isabel Clark, do snowboard cross, é a brasileira que mais vezes participou de etapas de Copa do Mundo em qualquer modalidade de inverno e a dona do melhor resultado brasileiro em Jogos Olímpicos de Inverno, segundo o site Olimpíada Todo Dia.

Entre 2001 e 2018, ela ficou sete vezes entre as dez melhores de uma etapa de Copa do Mundo. O melhor desempenho veio na temporada 2013/2014 com um sexto lugar em Andorra.

Lucas Braathen tem como principal objetivo conquistar a medalha nas Olimpíadas de Inverno em 2026, que seria inédita para o Brasil.

Foi quase pro Lucas! 🥹



No retorno do nosso brasileiro às pistas, ele conseguiu o quarto melhor tempo na etapa de Sölden, na Áustria, da Copa do Mundo de Esqui.



Representou e dançou demais, meu menino! 🫶#TimeBrasil -- Time Brasil (@timebrasil) October 27, 2024

Quem é Lucas Braathen

Braathen nasceu em Oslo e é filho de pai norueguês e mãe brasileira. Aprendeu a esquiar aos quatro anos de idade e ganhou seu primeiro ouro em uma Copa do Mundo em 2020.

Aos 24 anos de idade, ele é uma das grandes revelações do esporte e um dos nomes mais populares do esqui alpino mundial.

Competindo pela Noruega, ele foi campeão geral do circuito na temporada 2022/2023 e conquistou o seu primeiro Globo de Cristal.

Lucas é apaixonado pelo Brasil. No fim de 2020, ele contou ao Olhar Olímpico, em português razoável, que é fã de Ronaldinho Gaúcho, da seleção brasileira, e de Neymar.