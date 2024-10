100 gols de Veiga pelo Palmeiras: veja quem são as maiores vítimas do meia

Meio-campista do Palmeiras, Raphael Veiga atingiu a marca de 100 gols pelo clube no último sábado (26), ao abrir o placar do jogo, em cobrança de pênalti, no Allianz Parque, no empate por 2 a 2 com o Fortaleza. O jogador tem como sua maior vítima o time do Grêmio, clube contra o qual marcou sete vezes.

Na sequência, estão Flamengo, São Paulo e Santos, que sofreram seis gols do camisa 23 do Verdão, cada um. Seguindo a lista, vêm Corinthians e Independiente Petrolero (BOL), equipes nas quais Veiga fez cinco gols. Por fim, aparecem Ceará, Fortaleza e Red Bull Bragantino, que foram vazados pelo atleta de 29 anos em quatro oportunidades cada.

Antes de Raphael Veiga, o último a atingir a marca de 100 gols pelo Palmeiras foi o atacante Evair, em 1994. Na ocasião, o ídolo palmeirense balançou a rede em 126 oportunidades.

Multicampeão pelo Palmeiras, Veiga também soma outras marcas expressivas. Além de ser o artilheiro do Allianz Parque, com 51 gols, e o maior marcador do clube no século XXI, o meio-campista é o jogador com mais gols em finais pelo clube, com 12.

Raphael Veiga vive uma de suas temporadas mais artilheiras pelo clube, alcançando, pelo quinto ano seguido, a marca de 18 gols. Foi em 2022 que o atleta teve seu ano com mais bolas na rede, quando balançou a rede 21 vezes. Com mais sete jogos pela frente, o camisa 23 pode superar esse recorde pessoal.

Visando ampliar o número de gols no ano, Raphael Veiga segue à disposição do técnico Abel Ferreira para o clássico contra o Corinthians, que acontece na próxima segunda-feira, pela 32ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 20 horas, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).