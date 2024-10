Palmeiras tem Mayke e Zé Rafael titulares para enfrentar o Fortaleza e novidade no banco; veja escalações

O Palmeiras está definido para enfrentar o Fortaleza, neste sábado, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP). Para o duelo, o técnico Abel Ferreira precisou fazer mudanças na equipe em relação ao último jogo.

Na lateral-direita, Mayke volta a ser o titular, enquanto Marcos Rocha cumpre suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos. No meio-campo, Zé Rafael forma a dupla de volantes ao lado de Richard Ríos, já que Aníbal Moreno também está suspenso.

A escalação do Palmeiras conta com: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Vitor Reis, Caio Paulista, Zé Rafael, Richard Ríos e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Estêvão e Flaco López.

Além dos desfalques citados acima, também estão fora o atacante Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), o lateral-esquerdo Piquerez (transição física), o zagueiro Murilo (lesão na coxa direita) e o meio-campista Gabriel Menino (suspenso).

De última hora, o Verdão ganhou o desfalque do atacante Lázaro, com dores no joelho esquerdo. Por outro lado, o Verdão volta a contar com o meia Mauricio. Recuperado de lesão no joelho direito, começa no banco de reservas.

O time do Fortaleza, comandado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda, vai a campo com: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Cardona, Eros Mancuso; Martínez, Rossetto e Hércules; Yago Pikachu; Moisés e Lucero.

A partida pode valer mais do que os três pontos para o Palmeiras. Atualmente vice-líder, com 60 pontos, o Verdão pode alcançar a liderança da competição se vencer. Mais tarde, terá que secar o Botafogo, que enfrenta o Red Bull Bragantino, às 19h. O time carioca é o líder, com 61 pontos.

O trio de arbitragem será composto pelo árbitro Ramon Abatti Abel (Fifa/SC) e pelos assistentes Bruno Raphael Pires (Fifa/GO) e Henrique Neu Ribeiro (SC). Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (Fifa/RN) será o responsável pelo árbitro de vídeo (VAR).