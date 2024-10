Botafogo vence Bragantino e abre três pontos sobre o Palmeiras na liderança do Brasileiro

O Botafogo deu mais um passo importante na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o Fogão fez 1 a 0 sobre o Bragantino no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 31ª rodada, e ampliou a vantagem na liderança do Brasileirão.

Embalado pela goleada sobre o Peñarol, do Uruguai, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores, o Botafogo foi para Bragança Paulista praticamente com força máxima. Com o empate entre Palmeiras e Fortaleza por 2 a 2, em São Paulo, o Fogão viu uma oportunidade de ampliar a vantagem e não desperdiçou.

O Fogão foi superior na maior parte do jogo. Embora não tenha tido muito volume ofensivo e até mesmo inspiração, o clube carioca não desistiu de buscar a vitória e foi recompensado aos 40 minutos da etapa final. O herói da noite foi Gregore. Ele fez o primeiro gol dele pelo Botafogo.

Com a vitória, o líder Botafogo agora tem 64 pontos, três a mais do que o Palmeiras. O clube carioca agora ostenta uma série de 14 jogos de invencibilidade (oito vitórias e seis empates), somando também a Libertadores. Já o Bragantino amarga uma sequência de sete rodadas sem vencer no Brasileirão, sendo quatro empates e três derrotas. Com 34 pontos, o Massa Bruta está na 16ª colocação e pode entrar no Z4, caso o Corinthians vença o Cuiabá, segunda-feira, fora de casa.

O Botafogo, agora, vai fazer o segundo jogo da semifinal da Copa Libertadores contra o Peñarol, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Uruguai. O Fogão venceu a ida, no Rio de Janeiro, por 5 a 0. Assim, pode perder por até quatro gols de diferença que fica com a vaga na decisão. Já o próximo compromisso pelo Brasileirão é contra o Vasco, dia 5, no Estádio Nilton Santos. O Bragantino, por sua vez, recebe o Cuiabá, sábado, no Nabi Abi Chedid, às 16h.

GREGORE! ?? Óscar Romero cruza e o pitbull alvinegro sobe de cabeça para abrir o placar para o Glorioso! BORA! ?? #VamosBOTAFOGO ? @canalpremiere pic.twitter.com/qZW9Kk8eeK ? Botafogo F.R. (@Botafogo) October 26, 2024

O Fogão assustou logo aos dois minutos. Após cobrança de escanteio, Gregore ganhou pelo alto e Bastos quase alcançou. O clube carioca era superior. Aos 19, Almada arriscou de fora da área, mas mandou por cima do gol.

O Fogão assustou novamente aos 37 minutos. Igor Jesus foi lançado pela direita e chutou cruzado. A bola saiu à direita, com perigo. O Bragantino finalmente assustou. Um minuto depois, em contra-ataque, Matheus Fernandes viu a finalização desviar e ir para fora. Aos 40, após rebote de escanteio, Jhon Jhon arriscou de fora da área. John mandou para escanteio. O primeiro tempo, assim, terminou sem gols.

No segundo tempo, logo aos dois minutos, Marlon Freitas deu um bolão para Cuiabano. Ele dividiu com o goleiro Cleiton, levou a melhor, mas viu Jadsom travar e salvar o Bragantino praticamente em cima da linha.

O Fogão abriu o placar aos 40 minutos. Romero bateu falta para a área e Gregore ganhou pelo alto: 1 a 0. Foi o primeiro gol dele pelo Botafogo. O clube carioca deu mais um passo importante na briga pelo título brasileiro.

FICHA TÉCNICA



BRAGANTINO 0 X 1 BOTAFOGO

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)



Data: 26/10/2024, sábado



Horário: 19h (de Brasília)



Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)



Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (Fifa-BA) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)



VAR: Wagner Reway (VAR-Fifa-ES)



Cartão amarelo: Jadsom Silva (Bragantino); Bastos (Botafogo)



Gol:



Botafogo: Gregore, aos 40? do 2ºT

BRAGANTINO: Cleiton; Jadsom Silva, Pedro Henrique, Eduardo Santos e Juninho Capixaba (Luan Cândido); Matheus Fernandes (Raul), Lucas Evangelista e Gustavinho (Eric Ramires); Vitinho, John John (Cavaleiro) e Eduardo Sasha (Vinicinho).



Técnico: Pedro Caixinha.

BOTAFOGO: John; Vitinho (Mateo Ponte), Bastos, Alexander Barboza e Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas e Thiago Almada (Matheus Martins); Luiz Henrique (Oscar Romero), Savarino (Eduardo) e Igor Jesus (Tiquinho Soares).



Técnico: Artur Jorge.