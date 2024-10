Após falha de Arboleda, Liziero marca e evita derrota do São Paulo contra o Criciúma no Brasileiro

O São Paulo empatou com o Criciúma por 1 a 1 na noite deste sábado, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor saiu atrás no Heriberto Hulse em lance de falha decisiva de Arboleda, mas buscou o empate nos minutos finais com golaço de Liziero, que entrou no segundo tempo.

Em um jogo de poucas emoções, o Criciúma chegou ao seu gol em jogada de falhas do sistema defensivo tricolor. Na metade do primeiro tempo, o goleiro Rafael não conseguiu espalmar para longe cruzamento de Bolasie e, na sequência, Arboleda "furou" ao tentar afastar o perigo. O atacante Felipe Vizeu aproveitou a bobeira e foi às redes.

Nos minutos finais de jogo, Wellington Rato lançou Calleri, que escorou para Liziero finalizar de primeira, sem chances para o goleiro adversário.

Com o empate, o São Paulo caiu para a 6ª posição, com 51 pontos. O Tricolor foi superado pelo Internacional, que venceu o Atlético-MG e subiu para a 5ª colocação, com 52. O Criciúma, por sua vez, ficou em 12º lugar, com 37, três a mais em relação ao Z4.

O próximo jogo do São Paulo será contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, no dia 5 de novembro (terça-feira). Já o Criciúma visita o Internacional no mesmo dia, no Beira-Rio.

O jogo

O primeiro tempo foi de poucas emoções no Heriberto Hulse. O São Paulo tomou a iniciativa a partir do controle da posse de bola, mas parou no organizado sistema defensivo dos mandantes. Aos 22 minutos, Rafael espalmou cruzamento de Bolasie para frente e Arboleda "furou" ao tentar afastar a bola, deixando o caminho livre para Felipe Vizeu concluir para o fundo do gol.

Com a dificuldade de infiltrar na área, o chute de longa distância passou a ser uma alternativa para o São Paulo. Aos 38 minutos, Luiz Gustavo viu uma brecha e finalizou de fora da área para defesa segura do goleiro Gustavo.

Pouco tempo depois, foi a vez do Criciúma arriscar, com Claudinho. O lateral direito recebeu passe na entrada da área, mas pegou na bola e arrematou sem direção.

Segundo tempo

O cenário pouco mudou no começo do segundo tempo. Aos oito minutos, após troca de passes pouco produtiva do São Paulo, o Criciúma puxou contragolpe e assustou com Bolasie, que chutou para defesa de Rafael.

Aos 22 minutos, o São Paulo respondeu com cruzamento perigoso de Luciano que quase achou Calleri em boas condições para concluir. Aos 40, já na reta final de partida, Wellington Rato encontrou inversão precisa para Arboleda que, sozinho, não direcionou o cabeceio.

O Tricolor Paulista seguiu em cima nos minutos finais, e conseguiu seu gol aos 44 minutos. Wellington Rato lançou Calleri, que escorou para Liziero concluir com categoria, deixando tudo igual.

FICHA TÉCNICA



CRICIÚMA 1 X 1 SÃO PAULO

Local: estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC)



Data: 26 de outubro de 2024 (sábado)



Horário: 21 horas (de Brasília)



Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (FIFA/RS)



Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA/RS) e Eduardo Goncalves da Cruz (MASTER/MS)



VAR: Rodolpho Toski Marques (VAR-FIFA/PR)



Público: 17.422 torcedores



Cartões amarelos: Newton e Jonathan (Criciúma)

Gols: Felipe Vizeu, aos 22 do 1ºT (Criciúma); Liziero, aos 44 do 2ºT (São Paulo)

CRICIÚMA: Gustavo; Claudinho (Jonathan), Rodrigo, Tobias Figueiredo e Trauco; Barreto, Newton (Ronald), Matheusinho (Serginho) e Marcelo Hermes; Felipe Vizeu (Arthur Caike) e Bolasie (Fellipe Mateus)



Técnico: Claudio Tencati

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco (Sabino) e Jamal Lewis (Liziero); Luiz Gustavo, Marcos Antônio (André Silva), Lucas (Wellington Rato), Luciano e Erick (Ferreira); Calleri



Técnico: Luis Zubeldía