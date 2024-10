Giro europeu: Nottingham Forest vence o Leicester City fora de casa, e Sevilla ganha do Espanyol

Leicester City e Nottingham Forest se enfrentaram nesta sexta-feira, no King Power Stadium, e abriram a nona rodada do Campeonato Inglês. Com gols de Ryan Yates e Chris Wood (2), os visitantes venceram por 3 a 1. Vardy descontou para os mandantes.

Com o resultado, o time de Leicester segue com nove pontos, ocupando a 14ª colocação do Campeonato Inglês. A equipe de Nottingham, por sua vez, alcançou os 16 pontos e pulou provisoriamente para a quinta colocação da tabela.

Agora, o Leicester volta a campo na próxima quarta-feira, quando receberá o Manchester United pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. Já o Nottingham terá compromisso apenas no outro sábado (2), quando recebe o West Ham pelo Campeonato Inglês.

Não demorou muito para as redes balançarem no jogo pela primeira vez. Aos 15 minutos do primeiro tempo, Elliott Anderson ia fazendo boa jogada individual, mas a defesa do Leicester City conseguiu afastar em um primeiro momento. No entanto, Ryan Yates ficou com a possa na entrada da área e bateu no canto direito do goleiro Hermansen, que nada conseguiu fazer.

A resposta dos mandantes veio apenas seis minutos depois, aos 21. Pela esquerda, Harry Winks recebeu na linha de fundo, cruzou para a área e viu Jamie Vardy se esticar inteiro para mandar para o gol e empatar a partida.

O Nottingham Forest voltou para o segundo tempo com tudo e marcou o segundo gol com menos de dois minutos no relógio. Dentro da área, Elliot Anderson encontrou Chris Wood, que girou sobre o zagueiro adversário e mandou para as redes.

O terceiro dos visitantes veio após um vacilo de Wout Faes, aos 15 minutos. Ele recuou mal de cabeça para seu goleiro e viu Wood antecipar o passe e encobrir Hermansen.

Campeonato Espanhol

Espanyol x Sevilla

O Sevilla visitou o Espanyol no Stage Front Stadium pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol e venceu por 2 a 0. Os dois gols da partida foram feitos por Dodi Lukebakio.

Enquanto o Sevilla chegou aos 15 pontos e aparece em nono lugar, o Espanyol permaneceu com os mesmos 10 pontos e segue na 15ª posição.

Agora, o time da Catalunha volta a campo na próxima quinta-feira, quando visitará o San Tirso pela primeira rodada da Copa do Rei. Um dia antes, a equipe de Sevilha visita o Las Rozas, pelo mesmo torneio.

Campeonato Italiano

Udinese x Cagliari

No Bluenergy Stadium, a Udinese aproveitou o apoio de sua torcida e venceu o Cagliari por 2 a 0, em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Italiano. Lorenzo Lucca e Keinan Davis marcaram os gols do triunfo.

Com o resultado, os mandantes assumiram provisoriamente a quarta colocação da tabela, com 16 pontos. O Cagliari, por sua vez, segue com nove pontos, aparecendo em 15º lugar.

A Udinese volta a campo na próxima quarta-feira, quando visita o Venezia pelo Campeonato Italiano. Um dia antes, o Cagliari recebe o Bologna, também pela liga nacional.

Torino x Como

Mais tarde, o Torino recebeu o Como no Stadio Olimpico Grande Torino pelo Campeonato Italiano e venceu por 1 a 0. O único gol da partida foi feito por Alieu Nije.

A vitória levou o time de Turim aos 14 pontos, pulando momentaneamente para a sexta posição da tabela. A equipe de Como tem nove pontos e aparece em 14º lugar.

Agora, o próximo compromisso do Torino será na quinta-feira, quando visita a Roma pelo Campeonato Italiano. No mesmo dia e pela mesma competição, o Como recebe a Lazio.

Campeonato Alemão

Mainz x Borussia Monchengladbach

Abrindo a oitava rodada do Campeonato Alemão, o Mainz recebeu o Borussia Monchengladbach na Mewa Arena e ficou no empate em 1 a 1. Enquanto Stefan Lainer (contra) marcou para os mandantes, Tim Kleindienst fez para os visitantes.

Com o ponto somado, o Mainz chegou aos nove pontos e segue em 12º lugar. O Monchengladbach, por sua vez, alcançou os 10 pontos e aparece em nono lugar.

Agora, o time de Mogúncia volta a campo na próxima quarta-feira, quando receberá o Bayern de Munique pela segunda rodada da Copa da Alemanha. Já o clube de Monchengladbach visita o Eintracht Frankfurt no mesmo dia e pela mesma competição.