Criciúma e São Paulo se unem em campanha contra desperdício de alimentos

Neste sábado, Criciúma e São Paulo irão se unir em prol de uma campanha contra o desperdício de alimentos. As equipes se enfrentam no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola a partir das 21h (de Brasília).

A campanha contra o desperdício de alimentos está sendo realizada pelo Pacto Contra a Fome, em parceria com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Entre os dias 26 e 28 de outubro, os jogos da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro contarão com ações de divulgação da campanha em todo o Brasil.

Sextou feliz demais porque amanhã começa mais uma rodada do @brasileirao! Um super sábado de bola rolando e aquele fechamento com chave de ouro na segunda-feira! Vamos nessa?! pic.twitter.com/hKGX1NQw2g ? Brasileirão Betano (@Brasileirao) October 25, 2024

Na partida entre Criciúma e São Paulo, a equipe mandante subirá ao gramado com uma faixa da campanha, que será estendida por ambos os times no centro do campo. O Tricolor Paulista usará uma camisa especial que trará a marca do Pacto Contra a Fome na manga, como forma de chamar a atenção para a fome e o desperdício de alimentos.

No Maracanã, no São Januário e na Arena do Grêmio, placas da Campanha Contra o Desperdício de Alimentos serão exibidas antes das partidas e no intervalo.

"A CBF faz questão de participar da campanha. Reduzir o desperdício de alimento é fundamental para o combate à fome. Lugar de comida é no prato. Comida no lixo é a mesma coisa que dinheiro no lixo. Não podemos aceitar", disse Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.