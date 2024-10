Athletico 'assume pacto' em vídeo macabro e faz pedido: 'Entregue sua alma'

Sem vencer um jogo do Campeonato Brasileiro desde julho, o Athletico criou uma campanha, no mínimo, inusitada para convocar o seu torcedor na reta final do torneio nacional (assista abaixo).

"Entregue sua alma"

O vídeo tem aspecto macabro e, além de citar um "pacto", usa referências dos 100 anos do clube — o centenário ocorreu no dia 24 de março.

Há, por exemplo, alusões a títulos importantes do time, como o Paranaense de 1949, o Brasileirão de 2001, as duas Sul-Americanas (2018 e 2021) e a Copa do Brasil de 2019.

O Coritiba, maior rival athleticano, também é lembrado: um coelho surge com o número 1995 estampado ao lado, uma referência ao "Athletiba da Páscoa", vencido pelo Coxa e que serviu, de acordo com o próprio presidente do Furacão, Mário Celso Petraglia, como um divisor de águas no tamanho do Athletico.

A mensagem ainda pede para o torcedor "entregar a alma" nesta reta final de temporada. "A força que nos trouxe até aqui é a mesma que nos manterá. Desliga o modo arena e liga o modo caldeirão", encerra o vídeo.

O Athletico está no Z4 do Brasileirão. A equipe acumula quatro derrotas seguidas e encara, neste sábado (26), o Cruzeiro na Ligga Arena.

Nada mais humano que atribuir uma conquista a um fator oculto. Obra do acaso, alinhamento dos astros, golpe de sorte, forças sobrenaturais... em nossa história, não é diferente. Muitos insistem em dizer que temos pacto. Chegou a hora de assumir: sim, nós temos. Uma força que não precisa ser vista para ser sentida. Que muitos dão o sangue para manter viva. Que nos levou a conquistar o inimaginável. Que só existe porque oferecemos nossa vida a ele. E que nos protegerá nos momentos mais difíceis. Entregue sua alma, porque a força que nos trouxe até aqui é a mesma que nos manterá. Desliga o modo arena e liga o modo caldeirão vídeo do Athletico

