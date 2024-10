'Perdemos o sorteio', diz VP do Flamengo sobre final da Copa do Brasil

Do UOL, no Rio de Janeiro

O vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, analisou em tom de lamento o desfecho do sorteio do mando de campo da final da Copa do Brasil. O segundo jogo será na casa do Atlético-MG.

Braz, no entanto, ponderou que o Fla já passou por situação semelhante em fases anteriores: nas oitavas de final diante do Palmeiras e nas semifinais contra o Corinthians.

"Contra o Palmeiras e o Corinthians, o segundo jogo foi fora de casa. Está sendo recorrente nesta competição. Claro que eu queria jogar aqui, com a torcida, com a atmosfera do nosso estádio. É sorteio. Perdemos o sorteio, agora é seguir em frente", disse Braz.

O Flamengo recebe o Galo no Maracanã no dia 3 de outubro. E fará o jogo de volta, na Arena MRV, no dia 10. Ambos os jogos serão aos domingos.

E o Varela?

Marcos Braz ainda comentou a situação envolvendo o lateral-direito Varela, que apareceu durante confusão com torcedores do Peñarol para buscar um amigo.

"Essa situação está completamente resolvida. Jogador não deveria estar onde estava. Se tivesse qualquer solicitação, deveria ter solicitado outra pessoa para fazer esse resgate, dar a carona para seu amigo. Ele cumpriu as exigências do dia, o treinamento e estar presente no almoço. Isso está resolvido. Agora é final, dia 3 e dia 10", disse Braz.