Palmeiras: Maurício treina com elenco e pode voltar ao time de Abel

Maurício deve ser o primeiro "reforço" à disposição de Abel Ferreira entres os lesionados do Palmeiras.

O que aconteceu

O meia treinou integrado ao restante do elenco nesta quinta-feira (24) e pode ser relacionado para o jogo contra o Fortaleza, nesta sábado (26), às 16h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Maurício se recuperava de uma lesão no joelho direito sofrida no início deste mês.

A equipe realizou duas atividades no treino desta manhã: os setores ofensivo e defensivo fizeram trabalhos táticos específicos e, em seguida, o elenco foi dividido em quatro times para a disputa de jogos em campo reduzido com objetivos traçados pela comissão técnica de Abel.

Piquerez, que também iniciou transição física nesta semana, vai demorar um pouco mais para ficar à disposição. O uruguaio se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo realizada em julho e o Alviverde tem cautela com a recuperação do atleta.

O zagueiro Murilo, desfalque contra o Juventude, segue o tratamento de lesão na coxa direita.

O Palmeiras ocupa a vice-liderança do Brasileirão com 60 pontos e está a apenas um ponto do líder Botafogo.