Miguelito volta a treinar e pode reforçar o Santos contra o Ituano

Nesta quinta-feira, Miguelito voltou a treinar com o elenco do Santos no CT Rei Pelé. O meia está recuperado de uma infecção intestinal.

O boliviano voltou da data Fifa se sentindo mal, ficou de fora dos treinos e foi desfalque na vitória de 1 a 0 sobre o Ceará, na última terça-feira, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Agora, portanto, Miguelito está de volta e pode pintar como uma novidade diante do Ituano, na próxima segunda-feira, pela 34ª rodada. A torcida cobra o técnico Fábio Carille para que ele seja ais utilizado, especialmente após o bom desempenho nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

A baixa minutagem do meia, inclusive, gerou uma polêmica recente no Santos. Em uma entrevista coletiva, o experiente Giuliano disse que "faltava intensidade" ao Menino da Vila. A declaração, porém, não pegou bem entre torcedores.

Após a derrota para a Chapecoense, na Arena Condá, o técnico Fábio Carille defendeu Giuliano e pediu paciência aos santistas sobre Miguelito. O jogador, entretanto, espera receber os minutos prometidos pelo treinador.

O boliviano soma apenas 54 minutos disputados pelo Peixe na Série B do Brasileirão.

O duelo com o Ituano está marcado para segunda-feira, às 19 horas (de Brasília), no Estádio Novelli Júnior, em Itu, pela 34ª rodada da Série B.

O Santos lidera a competição, com 59 pontos. O Galo de Itu aparece em 18º, com 34.