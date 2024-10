Fluminense tem 5ª melhor campanha do Brasileirão desde a estreia de Mano Menezes

O Fluminense derrotou o Athletico-PR, nesta terça-feira, por 1 a 0, pelo jogo atrasado da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Desde que o técnico Mano Menezes assumiu o comando da equipe, o Tricolor das Laranjeiras tem a quinta melhor campanha do Brasileirão.

De acordo com dados do Sofascore, sob o comando de Mano Menezes, o Fluminense tem nove vitórias, três empates e cinco derrotas, em 17 partidas pelo Campeonato Brasileiro. Com 30 pontos conquistados, a equipe tem 58,8% de aproveitamento com o treinador.

Nessas partidas, o Fluminense marcou 15 gols e sofreu apenas nove. Além disso, já são dez jogos sem sofrer gols e uma média de 24 finalizações até ser vazado.

? O @FluminenseFC é o 5º time que mais somou pontos (30) no @Brasileirao 2024 desde que Mano Menezes assumiu a equipe! ?? ?? 17 jogos

? 9V - 3E - 5D

? 58.8% aproveitamento

?? 15 gols

? 9 gols sofridos (!)

?? 24.0 finalizações p/ sofrer gol (!)

? 10 jogos sem sofer gol (!) pic.twitter.com/eAtnzFjd6n ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) October 23, 2024

Vindo de três vitórias seguidas, o Fluminense ocupa a 11ª posição, com 36 pontos conquistados, quatro a mais que o Corinthians, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Quando Mano Menezes foi contratado, no último mês de julho para substituir Fernando Diniz, o clube carioca era o lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas seis pontos somados em 13 rodadas.

O Fluminense volta a campo neste sábado, às 16h30 (de Brasília), quando visita o Vitória, pela 31ª rodada do Brasileirão, no Barradão. A equipe baiana tem 32 pontos e ocupa a 16ª colocação, a primeira fora do Z4.