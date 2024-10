Battaglia celebra fechar em casa, mas pede "grande jogo" do Atlético-MG no Maracanã

Nesta quinta-feira, a CBF sorteou o mando de campo da decisão da Copa do Brasil, na sede da entidade, no Rio de Janeiro. O Atlético-MG levou a melhor e definirá o título da competição contra o Flamengo como mandante.

Após a definição, Battaglia celebrou a oportunidade do segundo jogo na Arena MRV e destacou a força da torcida do Galo no estádio.

"Bom fechar em casa esta final, vamos ter que fazer um grande jogo no Maracanã, voltar para a nossa arena, com a nossa torcida, todos juntos com o pessoal do clube, do estafe e da equipe para tentar levar esse troféu", disse. "A gente tem sido forte em casa e eu só espero o mínimo que está acontecendo", completou.

Para chegar à final, o Atlético-MG despachou Sport, CRB, São Paulo e Vasco. A equipe mineira busca repetir o desempenho das edições de 2014 e 2021 para alcançar o tricampeonato.

Peça fundamental, Battaglia disputou seis jogos nesta edição da Copa do Brasil, com um gol marcado. O tento foi nos acréscimos da vitória contra o Tricolor Paulista no Morumbis e garantiu a vaga na semifinal, já que na volta o empate sem gols prevaleceu.

As finais estão programadas para ocorrer nos dias 3 e 10 de novembro. O primeiro jogo vai acontecer no Maracanã e o segundo na Arena MRV.