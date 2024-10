Palmeiras vai invicto à final, e técnico vice com Corinthians em 2019 mira 1° título do Brasileiro sub-17

A equipe sub-17 do Palmeiras, comandada pelo técnico Gustavo Almeida, venceu o Botafogo, por 2 a 1, na última terça-feira, em duelo de volta da semifinal do Campeonato Brasileiro sub-17, e avançou à decisão da competição de forma invicta. Antônio Marcos e Murilo Dourado fizeram os gols das Crias da Academia, no Estádio do Canindé, em São Paulo (SP).

O Verdão já havia vencido o jogo de ida, por 1 a 0, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, com gol de Erick Belé. Com os resultados conquistados na semifinal, as Crias da Academia seguem invictas na competição. São 13 jogos, 11 vitórias e dois empates. Além disso, são 32 gols marcados e oito sofridos, com as marcas de melhor ataque e defesa.

Esta é a segunda decisão de Gustavo Almeida no Campeonato Brasileiro sub-17. Em 2019, o treinador foi vice-campeão pelo Corinthians, em decisão disputada com o Flamengo. O time rubro-negro levou a taça ao vencer por 6 a 4 no agregado. Nesta oportunidade, o atacante Lázaro, hoje no time profissional do Verdão, fez três gols na decisão, somando os jogos de ida e volta.

Mais uma decisão pra conta das #CriasDaAcademia! Vencemos o Botafogo no Canindé e estamos na finalíssima do Brasileiro Sub-17! AVANTI, molecada! ? ? Palmeiras 2×1 Botafogo

? Antônio Marcos e Murilo Dourado

?? https://t.co/KlFzFi5cV0#AvantiPalestra pic.twitter.com/TgqCYELe33 ? SE Palmeiras (@Palmeiras) October 22, 2024

O treinador ainda comandou o rival alvinegro nos anos de 2020 e 2021, quando caiu nas quartas de final e na primeira fase, respectivamente. Em 2022, pelo Vasco, chegou até as quartas. Gustavo Almeida chegou ao Palmeiras no segundo semestre de 2023, como auxiliar do sub-20, sendo vice-campeão brasileiro, e assumiu o sub-17 no início desta temporada.

A equipe sub-17 do Palmeiras é a atual bicampeã do Brasileiro e vai em busca da terceira taça. Em 2022, venceu o título depois de bater o Grêmio, por 2 a 1, e no ano passado, atropelou o São Paulo e venceu por 3 a 0, com hat-trick de Estêvão.