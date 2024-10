Morumbis bomba e São Paulo aposta em shows para popularizar estádio

Do UOL, em São Paulo (SP)

O São Paulo acredita que os shows no Morumbis podem ajudar a aumentar a média de 5 mil pessoas por dia que o estádio recebe nas datas sem jogos.

O que aconteceu

O clube entende que os shows ajudam a popularizar o Morumbis para além do futebol. Nos dias das apresentações, diversos não são-paulinos vão ao local e acabam conhecendo as opções de empreendimentos presentes no estádio.

O anel inferior do Morumbis funciona todos os dias e é repleto de restaurantes. O estádio também possui academia, clínica de fisioterapia, buffet infantil, loja oficial e estúdio de gravação.

Hoje, o Morumbis é um shopping, temos uma média diária de 5 mil pessoas entre visitantes e praticantes de atividade física. Nossa casa tem vários braços: gastronomia, saúde, loja, tour e ludicidade, com buffet infantil e até um estúdio de gravação. Tudo isso traz uma vida das 6h até às 22h. Precisamos deixar o estádio sempre em condições plenas Mauro Castro, diretor do Morumbis, em entrevista ao UOL

O estádio ainda conta com tour diário que recebe cerca de 400 pessoas por dia. Recentemente, o Tricolor reinaugurou o Memorial das Conquistas que faz parte do tour.

Tanto o tour quanto os aluguéis pagos pelos restaurantes rendem financeiramente aos cofres do Tricolor.