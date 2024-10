Destaque do sub-15 valoriza campanha do Santos no Paulista e projeta clássico com Palmeiras na final

Um dos destaques da equipe sub-15 do Santos, o atacante João Pedro, conhecido como Joãozinho, já se prepara para a disputa da grande final do Campeonato Paulista da categoria. O Peixe encara o Palmeiras na decisão estadual.

O clássico não promete ser fácil para os Meninos da Vila. Soberano na base, o Palmeiras vai disputar a oitava decisão estadual na categoria sub-15 de maneira consecutiva. O Santos, por sua vez, não chegava à final desde 2019. João, no entanto, valoriza a campanha do time alvinegro e mira o título paulista.

"Acredito que isso só engrandece a nossa campanha e mostra que estamos no caminho certo. Aqui sempre se fala que vestir a camisa do Santos representa uma responsabilidade de entrar para brigar por todas as competições. Treinamos muito para chegar até a final e temos totais condições de buscar o título do Campeonato Paulista nesta temporada", afirmou o garoto.

Joãozinho projeta um jogo difícil contra o Alviverde. Porém, ele aposta na força da equipe santista para levar a taça à Vila Belmiro.

"É o jogo mais importante do ano para nós, por se tratar de uma final e ainda mais em um clássico contra o Palmeiras. Sabemos que serão dois jogos difíceis, mas já mostramos a força do nosso time ao longo da competição e agora vamos buscar dar esse último passo para trazer mais um título para as categorias de base do Santos", finalizou.

A final do Paulistão sub-15 será disputado em partidas de ida e volta. O primeiro encontro está marcado para sábado, na Vila Viva Sorte, às 10h (de Brasília) da manhã. Já o segundo e decisivo jogo ocorre no dia 9 de novembro, também às 10h, ainda sem local definido pela FPF.