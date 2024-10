Vasco vende 10 mil ingressos para jogo com o Cuiabá em menos de três horas

O Vasco comunicou nesta terça-feira que 10 mil ingressos para o jogo contra o Cuiabá, em São Januário, já foram vendidos. O duelo está marcado para a próxima quinta-feira, às 19h (de Brasília), e é válido pelo Campeonato Brasileiro.

A abertura das vendas para os sócios começaram nesta terça-feira às 10h. Às 12h31, o perfil do Sócio Gigante informou que dez mil ingressos já haviam sido comercializados. Assim, o Vasco vendeu as dez mil entradas em menos de três horas.

A venda para o público geral começa ainda nesta terça-feira, às 19h. Os valores das entradas inteiras variam entre 80 e 140 reais.

O Vasco vem pressionado e, além da eliminação para o Atlético-MG na Copa do Brasil no último sábado, o clube não vence há oito partidas. O último triunfo da equipe comandada por Rafael Paiva aconteceu no dia 1º de setembro, quando venceu o Vitória no Barradão por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro.

Atualmente, o time carioca ocupa a 10ª colocação da liga nacional, com 37 pontos conquistados. O Cuiabá, por sua vez, está em 19º lugar, com 27 pontos.