Transmissão ao vivo de Fluminense x Athletico: veja onde assistir

Fluminense e Athletico duelam hoje (22), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, em jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida havia sido adiada ainda em junho pela CBF.

Onde assistir ao vivo? O confronto será transmitido pelo Premiere (pay-per-view).

As duas equipes têm um objetivo na reta final do Brasileirão: escapar do rebaixamento. Os paranaenses estão na zona da degola, com 31 pontos.

O Fluminense soma duas vitórias seguidas e é o 15º colocado. A equipe de Mano Menezes, com 33 pontos, quer manter distância do grupo que não vai permanecer na elite nacional.

O Athletico está em 18º. O Furacão não vence um jogo do torneio nacional desde 28 de julho, quando superou o Cuiabá fora de casa.

Fluminense x Athletico -- Campeonato Brasileiro